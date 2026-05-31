Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de las enfermedades respiratorias en Santiago, el presupuesto familiar en salud suele dispararse. Ante esto, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) recordó que se encuentra totalmente vigente su convenio de descuentos en más de 12 mil medicamentos y productos de salud, un beneficio que se aplica de forma automática y que muchos afiliados olvidan utilizar.

A diferencia de otros subsidios estatales, este programa no requiere postulaciones, inscripciones previas ni tramos específicos. Te corresponde por el solo hecho de pertenecer a Fonasa (tramos A, B, C o D) y se activa directamente en la caja de la farmacia.

¿Cómo funciona el descuento automático?

Para acceder a la rebaja, el afiliado solo debe seguir estos pasos al momento de la compra:

Presentar la receta médica a nombre del afiliado de Fonasa (la receta debe tener una antigüedad menor a 6 meses). Dictar el RUT del beneficiario antes de que se emita la boleta para que el sistema aplique el descuento de forma inmediata.

El convenio incluye desde analgésicos comunes y medicamentos para el resfrío, hasta tratamientos de alto costo para enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, colesterol y salud mental.

El buscador online para comparar precios

Para evitar recorrer locales comerciales buscando el precio más bajo, Fonasa dispone de una plataforma web que permite cotizar desde el celular o el computador.

A través del sitio web oficial, los usuarios pueden ingresar el nombre del medicamento o el principio activo. El sistema desplegará de inmediato:

Qué farmacias de tu comuna lo tienen en stock con convenio.

El precio original versus el precio con el descuento de Fonasa.

El valor exacto que vas a ahorrar.

¿Qué farmacias tienen el convenio vigente este 2026?

La red cuenta con más de 700 locales adheridos en todo el país. En la Región Metropolitana, los usuarios pueden encontrar estas rebajas en las grandes cadenas Salcobrand y Farmacias Ahumada.

Asimismo, existen opciones de venta online y locales específicos en Santiago como Farmex, Biofar, Cetep Farma, FarmaLoop y MiFarmaciaOnline, las cuales deben exhibir un sello oficial de Fonasa en sus vitrinas o plataformas digitales.