El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ya confirmó la apertura del Primer Llamado Nacional 2026 del Subsidio para Sectores Medios (DS1). Este beneficio habitacional permite a las familias de clase media que no son dueñas de una propiedad adquirir una vivienda nueva o usada, o construir en un sitio propio.

Sin embargo, el proceso formal de postulación que se inicia en junio exige un requisito previo, urgente y con fecha de vencimiento fatal: el ahorro mínimo depositado.

Si estás planeando postular, debes saber que la fecha límite definitiva para tener el dinero depositado en tu cuenta es el viernes 29 de mayo de 2026. Pero ojo, hay una letra chica que muchos olvidan: el saldo debe estar reflejado como disponible antes de las 14:00 horas de ese día debido al horario bancario. Cualquier depósito posterior a esa hora invalidará tu postulación. Además, desde ese momento, la cuenta quedará “congelada” y no podrás realizar giros.

El “secreto” del puntaje para asegurar el beneficio

Un error común entre los postulantes es depositar exactamente el monto mínimo exigido por el tramo. Los expertos inmobiliarios recomiendan que, si tienes la posibilidad de aportar un monto mayor, lo hagas antes del 29 de mayo. El Subsidio DS1 se asigna mediante un sistema de puntajes competitivos, y cada UF adicional que tengas ahorrada sumará puntos clave que te pondrán por delante de otros postulantes.

Requisitos de antigüedad y montos por tramo

Para que tu postulación sea válida en junio, tu cuenta de ahorro para la vivienda debe registrar una antigüedad mínima de 12 meses (debió haber sido abierta a más tardar el 30 de mayo de 2025).

Los ahorros mínimos exigidos según la vulnerabilidad del Registro Social de Hogares (RSH) para la compra de viviendas son:

Tramo 1 (hasta el 60% del RSH): Ahorro mínimo de 30 UF (para viviendas de hasta 1.100 UF).

Tramo 2 (hasta el 80% del RSH): Ahorro mínimo de 40 UF (para viviendas de hasta 1.600 UF). Nota: Adultos mayores pueden postular hasta el 90% del RSH.

Tramo 3 (sin límite de RSH, pero con tope de ingresos): Ahorro mínimo de 80 UF (para viviendas de hasta 2.200 UF).

Calendario oficial de postulación en junio 2026

Una vez cumplido el hito del ahorro en mayo, el Minvu abrirá el portal web de manera escalonada a través de internet con tu ClaveÚnica:

Postulación Automática: Desde el 16 de junio . Dirigida a quienes postularon en el último llamado de 2025, no fueron seleccionados y mantengan sus condiciones vigentes (revisar propuesta en Minvu Conecta).

Postulación En Línea: Desde el 17 de junio . Para nuevos postulantes que no requieran presentar documentación especial de acreditación.

Por Formulario de Atención Ciudadana: Desde el 19 de junio. Para casos especiales o quienes deban adjuntar documentos específicos.

Todas las modalidades de postulación cerrarán de forma simultánea el 30 de junio de 2026 a las 16:00 horas.