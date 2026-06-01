Este lunes 1 de junio comenzó oficialmente el proceso de inscripción para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2026, correspondiente al proceso de Admisión 2027. La etapa viene con una advertencia severa por parte del Ministerio de Educación: este año no habrá un periodo extraordinario de inscripciones. Quien no complete el trámite en el plazo fijado, quedará fuera del proceso de selección universitaria.

El plazo para realizar la inscripción expira de forma impostergable el miércoles 22 de julio de 2026 a las 13:00 horas.

¿Quiénes pueden inscribirse y cuándo se rinde?

El proceso está abierto tanto para los estudiantes que actualmente cursan 4° Medio como para todas aquellas personas que hayan egresado en años anteriores, incluyendo a ciudadanos extranjeros que tengan sus estudios debidamente convalidados en Chile.

Las fechas oficiales de rendición de la PAES Regular quedaron fijadas para los días lunes 30 de noviembre, martes 1 y miércoles 2 de diciembre de 2026.

Valores y el beneficio de la gratuidad “M1 y M2”

Para los egresados de años anteriores o estudiantes de colegios particulares pagados (que no acrediten vulnerabilidad), las tarifas para este año se estructuran según la cantidad de pruebas seleccionadas:

1 prueba: $17.500

2 pruebas: $32.000

3 o más pruebas (hasta 5): $46.500

Atención al truco del sistema: Si inscribes la prueba de Competencia Matemática 1 (M1), la prueba de Competencia Matemática 2 (M2) es completamente gratis, y viceversa. No obstante, el sistema no la añade sola. Debes marcar manualmente ambas pruebas en la plataforma de inscripción para que se aplique el descuento automático y el cobro quede en $0 por la segunda.

El único método de pago habilitado en el portal es el sistema Webpay (tarjetas de débito o crédito).

¿Quiénes tienen la Beca PAES (Inscripción 100% Gratis)?

No pagan ningún monto por la inscripción los alumnos que actualmente cursan 4° Medio en:

Colegios municipales.

Colegios particulares subvencionados.

Establecimientos de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Liceos de administración delegada.

Nota: Los estudiantes de colegios particulares pagados pueden optar a esta exención si validan su situación de vulnerabilidad socioeconómica ante la Subsecretaría de Educación Superior durante el llenado del formulario.