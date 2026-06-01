Lluvia en Santiago: Pronóstico del tiempo revela cuándo caerían las primeras gotas de junio

El inicio de junio trajo consigo mañanas extremadamente frías en la Región Metropolitana, despertando de inmediato la duda que miles de santiaguinos se hacen en la micro o el Metro al comenzar el invierno: ¿cuándo llega la primera gran lluvia en Santiago? En los pasillos de la meteorología ya se analiza una fecha para las primeras gotas en el horizonte, aunque el panorama general es poco alentador para quienes esperaban un año de abundante agua caída.

Según los últimos análisis de los modelos climáticos, las altas presiones instaladas en el océano están ejerciendo un poderoso “bloqueo” que debilita los sistemas frontales antes de que logren tocar la zona central del país. Lo que se dice en el rubro es claro: los frentes terminan desviándose con fuerza únicamente hacia el sur, dejando a Santiago “mirando para el techo”.

Como consecuencia, los expertos anticipan que ni junio ni julio cumplirán con las expectativas de lluvias de los inviernos anteriores.

El día clave donde podrían caer algunas gotas

A pesar de este gran bloqueo climático que mantiene el cielo gris, los mapas muestran una pequeña ventana de inestabilidad hacia el final de la semana. Específicamente, para el domingo 7 de junio se proyecta un fenómeno cordillerano que podría dejar precipitaciones de carácter débil en los sectores más altos de la capital.

De hecho, durante las primeras horas de este lunes ya se observaron fenómenos locales como la “garúa” (esa llovizna muy fina que apenas humedece el parabrisas) en comunas del sector poniente de la ciudad, una tónica de humedad que podría repetirse de forma aislada pero sin llegar a ser un temporal.

El factor térmico: Máximas que no repuntan

Más allá de si se cumple o no el pronóstico de gotas para el domingo, la preocupación real para el bolsillo de los santiaguinos radica en el persistente frío urbano. A excepción de este martes, donde se prevé un peak aislado de 20°C, el resto de la semana mantendrá un termómetro encajonado por debajo de los 18°C de máxima.

Este escenario obligará a encender las estufas antes de lo previsto. El impacto económico por el uso de calefacción se sentirá con mayor crudeza en las comunas periféricas y rurales de la cuenca de Santiago, tales como Lampa, Tiltil, Colina, Buin y Peñalolén, zonas donde la geografía arrastra las temperaturas mínimas y máximas un par de grados más abajo que el centro cívico.