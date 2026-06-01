Podrías perder los nuevos bonos: cómo saber si estás inscrito en el Registro Social de Hogares
Si no apareces en el sistema o tus datos están desactualizados, quedarás fuera del Subsidio Eléctrico y los beneficios de invierno. Revisa cómo verificarlo en un minuto.
El Registro Social de Hogares (RSH) es la herramienta fundamental que utiliza el Estado chileno para gestionar la entrega de bonos, subsidios habitacionales y ayudas directas a las familias. Sin embargo, miles de personas asumen que están inscritas o que sus datos siguen vigentes, descubriendo lo contrario solo cuando intentan postular a un beneficio y el sistema los rechaza.
Con las alzas en las cuentas de la luz y la apertura de las postulaciones para el Subsidio Eléctrico, estar activo en esta plataforma es un trámite urgente. Si no sabes cuál es tu situación actual, puedes verificarlo de forma gratuita y 100% digital.
Cómo revisar si estás inscrito en el Registro Social de Hogares
Para verificar tu estado actual o el de tu núcleo familiar, debes seguir estos pasos:
-
Ingresa al portal oficial de la Ventanilla Única Social (ventanillaunicasocial.gob.cl).
-
Haz clic en la opción de ingreso y accede utilizando tu ClaveÚnica.
-
Una vez dentro, el sistema arrojará dos escenarios posibles:
-
Si estás inscrito: Se desplegará automáticamente la información de tu hogar, tu tramo de Calificación Socioeconómica (que va del 0% al 100%) y los integrantes registrados. Desde ahí podrás descargar tu Cartola Hogar.
-
Si no estás inscrito: La plataforma te mostrará un mensaje de alerta informándote que no existen registros asociados a tu RUT y te dará la opción inmediata de iniciar una “Solicitud de Ingreso”.
-
El error común que deja las solicitudes incompletas
Si descubres que no estás inscrito e inicias el proceso digital, debes prestar atención al paso final. Muchos usuarios ingresan los datos de sus viviendas y de salud, pero olvidan que el sistema exige descargar un formulario de solicitud, el cual debe ser firmado de puño y letra por todos los integrantes adultos del hogar.
Este documento firmado debe subirse nuevamente a la plataforma web junto con las fotos de las cédulas de identidad de los firmantes y un documento que acredite residencia (como una boleta de servicios básicos). Si no subes estos archivos, la solicitud quedará congelada y no serás considerado para los beneficios estatales.
El trámite digital es completamente gratuito. Si necesitas asistencia presencial, puedes acudir directamente a la municipalidad de tu comuna o a cualquier sucursal de ChileAtiende en la Región Metropolitana.