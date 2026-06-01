El Registro Social de Hogares (RSH) es la herramienta fundamental que utiliza el Estado chileno para gestionar la entrega de bonos, subsidios habitacionales y ayudas directas a las familias. Sin embargo, miles de personas asumen que están inscritas o que sus datos siguen vigentes, descubriendo lo contrario solo cuando intentan postular a un beneficio y el sistema los rechaza.

Con las alzas en las cuentas de la luz y la apertura de las postulaciones para el Subsidio Eléctrico, estar activo en esta plataforma es un trámite urgente. Si no sabes cuál es tu situación actual, puedes verificarlo de forma gratuita y 100% digital.

Cómo revisar si estás inscrito en el Registro Social de Hogares

Para verificar tu estado actual o el de tu núcleo familiar, debes seguir estos pasos:

Ingresa al portal oficial de la Ventanilla Única Social (ventanillaunicasocial.gob.cl). Haz clic en la opción de ingreso y accede utilizando tu ClaveÚnica.

Una vez dentro, el sistema arrojará dos escenarios posibles: Si estás inscrito: Se desplegará automáticamente la información de tu hogar, tu tramo de Calificación Socioeconómica (que va del 0% al 100%) y los integrantes registrados. Desde ahí podrás descargar tu Cartola Hogar .

Si no estás inscrito: La plataforma te mostrará un mensaje de alerta informándote que no existen registros asociados a tu RUT y te dará la opción inmediata de iniciar una “Solicitud de Ingreso”.

El error común que deja las solicitudes incompletas

Si descubres que no estás inscrito e inicias el proceso digital, debes prestar atención al paso final. Muchos usuarios ingresan los datos de sus viviendas y de salud, pero olvidan que el sistema exige descargar un formulario de solicitud, el cual debe ser firmado de puño y letra por todos los integrantes adultos del hogar.

Este documento firmado debe subirse nuevamente a la plataforma web junto con las fotos de las cédulas de identidad de los firmantes y un documento que acredite residencia (como una boleta de servicios básicos). Si no subes estos archivos, la solicitud quedará congelada y no serás considerado para los beneficios estatales.

El trámite digital es completamente gratuito. Si necesitas asistencia presencial, puedes acudir directamente a la municipalidad de tu comuna o a cualquier sucursal de ChileAtiende en la Región Metropolitana.