El Ministerio de Energía y el Instituto de Previsión Social (IPS) dieron el vamos oficial a la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, un beneficio estatal transitorio diseñado para aliviar el bolsillo de los hogares chilenos ante las alzas en las tarifas de la luz.

El proceso de postulación será inusualmente corto: comenzó este 26 de mayo y la plataforma cerrará de forma impostergable el próximo viernes 5 de junio de 2026, a las 18:00 horas. Las familias seleccionadas verán reflejados sus descuentos mensuales directamente en sus boletas de electricidad a contar de septiembre de 2026.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio Eléctrico?

Para acceder a los descuentos en la cuenta de la luz, los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones básicas:

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer al tramo del 0% al 40% más vulnerable (calificación vigente a la segunda quincena de mayo de 2026).

Ser cliente residencial de la empresa eléctrica (aplica tanto para propietarios como para arrendatarios ).

Ojo con las deudas: Se debe estar al día en el pago de la cuenta de electricidad. Las autoridades fijaron el 22 de junio de 2026 como plazo máximo para pagar o repactar cualquier deuda pendiente. Si postulas pero no pagas antes de esa fecha, el beneficio no se aplicará.

Nota importante: Los hogares que cuenten con personas inscritas en el Registro Nacional de Electrodependientes (con corte a marzo de 2026) recibirán el subsidio de forma automática, independiente de su tramo socioeconómico en el RSH.

¿De cuánto es el descuento para esta convocatoria?

A diferencia de procesos anteriores, los montos asignados para el segundo semestre de 2026 se distribuirán en 6 cuotas mensuales sucesivas (que cubren de julio a diciembre) y se calculan según el número de personas registradas en el hogar:

Hogares de 1 integrante: Recibirán un beneficio total de $17.346 (entregado en 6 cuotas de $2.891 mensuales).

Hogares de 2 a 3 integrantes: Recibirán un beneficio total de $22.548 (entregado en 6 cuotas de $3.758 mensuales).

Hogares de 4 o más integrantes: Recibirán un beneficio total de $31.224 (entregado en 6 cuotas de $5.204 mensuales).

En la boleta de luz, el descuento aparecerá identificado de forma clara bajo la glosa “Subsidio eléctrico Ley N°21.667”.

¿Qué pasa si ya gané el subsidio en los llamados anteriores?

Si tu hogar ya fue beneficiado en la cuarta convocatoria y tus condiciones no han cambiado, la renovación es automática y tendrás preferencia para mantener el subsidio durante el segundo semestre de 2026.

Sin embargo, hay una excepción crítica: si te cambiaste de casa o de departamento, debes ingresar obligatoriamente a la plataforma para actualizar tu número de cliente. De lo contrario, el descuento se seguirá aplicando a tu domicilio anterior y perderás el beneficio en tu cuenta actual.

¿Cómo y dónde postular?

El trámite se puede realizar mediante dos vías:

Por internet (Con ClaveÚnica): Ingresando directamente al sitio oficial www.subsidioelectrico.cl o a través de la Ventanilla Única Social. Allí deberás indicar tu RUT, región, comuna, empresa distribuidora de luz y el número de cliente que aparece en la parte superior de tu boleta. Presencial o telefónico (Sin ClaveÚnica): Si no manejas internet o no tienes ClaveÚnica, puedes llamar de forma gratuita al Call Center 101 de ChileAtiende, solicitar una videoatención en su sitio web, o acudir directamente a cualquiera de las sucursales presenciales del IPS/ChileAtiende a lo largo del país, donde un ejecutivo completará el trámite por ti solo mostrando tu cédula de identidad y tu boleta de la luz.

Los resultados finales de esta quinta convocatoria serán publicados de manera oficial el próximo 12 de agosto de 2026.