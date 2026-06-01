Si eres de los chilenos que suele pagar el “mínimo” de la tarjeta de crédito para llegar a fin de mes, tu presupuesto familiar está a punto de sufrir una transformación radical. A partir de este junio de 2026, entra en plena vigencia la nueva normativa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que cambia por completo la forma en que se calcula ese monto.

Hasta el día de hoy, cada banco o casa comercial del retail decidía de forma interna cuánto era su pago mínimo, fijando muchas veces montos equivalentes a un 1% del saldo deudor. Esto provocaba una trampa silenciosa: el dinero apenas cubría los intereses, haciendo que la persona pagara por años sin reducir realmente su deuda.

¿Cómo te afectará el bolsillo?

El ejemplo real La nueva Norma de Carácter General N° 537 establece que, por ley, los bancos ya no podrán inventar el cobro mínimo. Ahora se calculará sumando el 100% de los cargos no financiables (intereses, seguros, comisiones e impuestos) más, al menos, un 5% de la deuda neta.

Para entenderlo de forma simple: según simulaciones del sector, una persona que tiene una deuda acumulada de $1.000.000 en su tarjeta y cargos mensuales por $30.000, antes podía zafar pagando un mínimo cercano a los $10.000. Con la nueva regla de la CMF, el nuevo monto mínimo obligatorio a pagar saltará a cerca de $78.500. Es decir, el cobro mínimo podría llegar a ser casi ocho veces mayor.

¿Por qué es una buena noticia a largo plazo?

Aunque el golpe mensual se sentirá fuerte en los hogares de Santiago, el beneficio real es gigante. De acuerdo con los datos técnicos de la CMF, bajo el sistema antiguo (pagando el 1%), un consumidor tardaba en promedio 15 años (180 meses) en terminar de pagar su tarjeta. Con la nueva exigencia del 5%, ese plazo de esclavitud financiera se reduce drásticamente a 5 años (60 meses), ahorrando millones de pesos en intereses abusivos.

El “salvavidas” si no te alcanza el dinero

Conscientes de que la medida apretará los bolsillos de la clase media en plena contingencia económica, la CMF incluyó un mecanismo de respiro: las instituciones financieras y del retail estarán facultadas para eximir al cliente del pago mínimo hasta por dos meses consecutivos si demuestra dificultades económicas. Eso sí, para acceder a esto, la deuda pendiente se deberá reestructurar para ser pagada en un plazo máximo de 24 meses.

La aplicación de esta medida respecto a las compras en “cuotas sin interés” se implementará de forma gradual, subiendo un 25% cada seis meses hasta alcanzar el 100% en 2028, dándole un pequeño margen de adaptación a los usuarios.