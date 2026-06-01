Tiempo en Santiago: termómetros se disparan y llegarán a los 29 °C este fin de semana

Un panorama completamente atípico marcará el clima en Santiago durante este fin de semana. Aunque el calendario escolar y laboral nos recuerda que avanzamos firmes hacia los meses más fríos, los termómetros en la Región Metropolitana sufrirán un drástico vuelco que obligará a muchos a despolvar la ropa de verano antes de tiempo.

De acuerdo con las últimas proyecciones meteorológicas, una masa de aire cálido generará que las temperaturas se disparen, alcanzando máximas de hasta 29 °C durante la tarde de este sábado.

¿Cuáles serán los sectores más calurosos?

El fenómeno no afectará a todas las comunas con la misma intensidad. Mientras que el centro de la capital se moverá en torno a valores elevados, serán los sectores del norte, las zonas rurales y la precordillera los que liderarán el repunte térmico. Comunas como Colina, Lampa, Tiltil y Pirque son las que registran mayor probabilidad de rozar la barrera de los 29 °C.

El peligro de la oscilación térmica y la calidad del aire

A pesar de las máximas veraniegas que se registrarán entre las 15:00 y las 17:00 horas, las autoridades y expertos llaman a no confiarse. Las mañanas continuarán siendo frías y otoñales, con mínimas que podrían descender de los 9 °C. Esto generará una oscilación térmica superior a los 15 grados en pocas horas, escenario ideal para el aumento de enfermedades respiratorias.

Por otra parte, este persistente bloqueo atmosférico y la falta de viento empeorarán las condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago, por lo que se recomienda monitorear posibles alertas ambientales o restricciones para la actividad física al aire libre durante el fin de semana.

Se espera que este “respiro veraniego” comience a declinar a partir de los primeros días de la próxima semana, dando paso al retorno de las nubosidades, el aumento de la humedad y un descenso sostenido de las temperaturas.