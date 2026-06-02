El presupuesto familiar mensual de los automovilistas santiaguinos encuentra su mayor presión en las estaciones de servicio. Ante esto, Copec implementó una agresiva campaña de rebajas que duplicó su cobertura, pasando de 16 a 32 comunas beneficiadas en distintas regiones de Chile con un descuento directo de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

La particularidad de esta iniciativa es su carácter itinerante y rotativo. Semana a semana, la firma modifica los sectores residenciales donde se activa la promoción, por lo que resulta clave conocer el mapa de beneficios para no pagar de más en el próximo llenado de estanque.

Comunas de la Región Metropolitana con beneficio activo

Para el bloque de jornadas de contingencia de este inicio de mes, la Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de puntos adheridos, enfocándose principalmente en comunas periféricas y de alta densidad residencial de la provincia de Santiago, Talagante y Chacabuco:

Santiago Norte y Rural: Lampa, Padre Hurtado, Talagante, Pirque, Paine.

Santiago Oriente: Lo Barnechea.

Santiago Centro y Sur: Independencia, Cerrillos, San Miguel, San Ramón, La Pintana.

Otras regiones destacadas: La campaña también abarca zonas de alta conectividad como Calama, Vallenar, Coquimbo, Quilpué, Limache, San Antonio, Cartagena, Santo Domingo, Mostazal, Las Cabras, Olivar, Pichidegua, Molina, Maule, Chillán Viejo, Chiguayante, Perquenco, Valdivia, Panguipulli, Castro y Puerto Natales.

¿Cómo se aplica el descuento y cuál es la “letra chica”?

A diferencia de los convenios tradicionales por días de la semana, este beneficio cuenta con reglas claras de uso que los conductores urbanos deben considerar antes de posicionarse frente al dispensador:

1.Verificación de la estación de servicio:Antes de cargar. Asegúrate de que la sucursal Copec esté ubicada dentro de los límites geográficos de las comunas en promoción. Las estaciones de carretera o de comunas colindantes quedan excluidas. 2.Método de pago digital o presencial:Al momento de la carga. Aunque el descuento está estructurado para aplicarse de forma automatizada al registrar la carga en las zonas seleccionadas, se recomienda efectuar la transacción mediante la aplicación móvil oficial de Copec para garantizar el cruce de datos y la acumulación con otras promociones bancarias vigentes. 3.Revisión del comprobante:Paso final. Verifica que la rebaja de $100 por litro aparezca desglosada en el precio final por litro reflejado en la pantalla de la App o en el comprobante impreso antes de retirarte del lugar.

¿Qué pasa si mi comuna no está en la lista?

Si tu lugar de residencia o trayecto laboral diario no quedó seleccionado en esta rotación, existen opciones alternativas de ahorro en combustibles para el mes de junio de 2026 usando la aplicación de Copec en cualquier punto del país: