Un importante apoyo económico mensual entrega el Estado a las familias que viven con niños o adolescentes en situación de vulnerabilidad y que presentan alguna condición de cuidado especial. Se trata del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, un aporte gestionado por el Instituto de Previsión Social (IPS) diseñado para aliviar los gastos asociados a la salud y asistencia.

Durante este año 2026, el monto del beneficio está fijado en $125.138 mensuales. Este valor equivale exactamente al 50% de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y se reajusta de forma automática en febrero de cada año según la variación del IPC.

A diferencia de otros bonos que se pagan de manera automática, este subsidio debe ser solicitado formalmente por los padres, tutores o la institución que tenga al menor bajo su cuidado.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para acceder al pago mensual, el IPS exige cumplir de forma simultánea con las siguientes cuatro condiciones:

Edad:El beneficiario debe ser estrictamente menor de 18 años. Vulnerabilidad social: Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 60% más vulnerable de la población. Residencia: Contar con una residencia continua en Chile de, como mínimo, tres años anteriores a la fecha en que se presenta la postulación. Certificación médica: Tener la resolución del COMPIN o, en su defecto, la Credencial del Registro Nacional de Discapacidad emitida por el Registro Civil. El documento debe acreditar una discapacidad mental (según la Ley N.º 18.600) o bien una discapacidad física o sensorial severa de al menos un 50%.

Paso a paso: Cómo solicitar el beneficio en línea

El trámite es completamente gratuito y se puede realizar desde el celular o computador siguiendo estas instrucciones:

Ingresa al portal oficial de ChileAtiende o al sistema de consultas en línea del IPS. Digita el RUT del menor de edad y haz clic en “Consultar”. Si cumple con las condiciones iniciales, el sistema habilitará la opción “Postular”. Ingresa con la ClaveÚnica del tutor o apoderado (padre, madre o guardador legal). Completa el formulario con los datos de contacto y adjunta los documentos de discapacidad solicitados.

El pago se transfiere mensualmente a través de la cuenta bancaria registrada (como CuentaRUT) o mediante pago presencial en sucursales de Los Héroes o BancoEstado.