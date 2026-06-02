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¿Viajas en la Línea 1? Así es el plan de Metro para que no te quedes más atrapado en el andén DATOS ÚTILES Metro de Santiago

¿Viajas en la Línea 1? Así es el plan de Metro para que no te quedes más atrapado en el andén

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Metro fijó el 2028 para blindar toda la Línea 1 con puertas de andén automáticas y acabar con los retrasos por caídas a las vías. Descubre cuáles son las 6 estaciones listas este 2026.

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Si eres de los que viaja cada mañana en la Línea 1 del Metro de Santiago, sabes perfectamente que un objeto caído a las vías o un ingreso no autorizado puede arruinarte el día, provocando retrasos de más de media hora y andenes colapsados. Para terminar con este histórico dolor de cabeza, el tren subterráneo puso acelerador a su plan de modernización más esperado.

El gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, confirmó los plazos oficiales para nivelar la seguridad de la línea más antigua y transitada de la capital con el estándar tecnológico que ya tienen las líneas automáticas 3 y 6.

¿Cuáles son los plazos y qué estaciones cambian primero?

La meta definitiva de la empresa estatal es que al año 2028 toda la Línea 1 cuente con puertas de andén operativas, aislando por completo las vías de los pasajeros para evitar accidentes y suspensiones del servicio.

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La instalación ya comenzó en el sector poniente de la capital. Actualmente, las estaciones San Pablo y Neptuno ya tienen operativas las primeras estructuras en una de sus vías, y se espera que en los próximos días se habilite la segunda vía de San Pablo.

Sin embargo, el beneficio llegará antes de lo que crees a otros puntos de la red: el plan contempla que durante el transcurso de este año se completará un total de seis estaciones de la Línea 1 con este sistema de protección completamente operativo. El avance continuará de manera gradual de poniente a oriente, priorizando los puntos con mayor flujo de pasajeros y combinación de la red convencional (que incluye también a las líneas 2, 4 y 5).

Con esto, Metro busca blindar sus operaciones frente a los denominados “incidentes externos”, asegurando viajes más fluidos y disminuyendo drásticamente las frenadas de emergencia que alteran la rutina de millones de santiaguinos.

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