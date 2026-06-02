Si eres de los que viaja cada mañana en la Línea 1 del Metro de Santiago, sabes perfectamente que un objeto caído a las vías o un ingreso no autorizado puede arruinarte el día, provocando retrasos de más de media hora y andenes colapsados. Para terminar con este histórico dolor de cabeza, el tren subterráneo puso acelerador a su plan de modernización más esperado.

El gerente corporativo de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, confirmó los plazos oficiales para nivelar la seguridad de la línea más antigua y transitada de la capital con el estándar tecnológico que ya tienen las líneas automáticas 3 y 6.

¿Cuáles son los plazos y qué estaciones cambian primero?

La meta definitiva de la empresa estatal es que al año 2028 toda la Línea 1 cuente con puertas de andén operativas, aislando por completo las vías de los pasajeros para evitar accidentes y suspensiones del servicio.

La instalación ya comenzó en el sector poniente de la capital. Actualmente, las estaciones San Pablo y Neptuno ya tienen operativas las primeras estructuras en una de sus vías, y se espera que en los próximos días se habilite la segunda vía de San Pablo.

Sin embargo, el beneficio llegará antes de lo que crees a otros puntos de la red: el plan contempla que durante el transcurso de este año se completará un total de seis estaciones de la Línea 1 con este sistema de protección completamente operativo. El avance continuará de manera gradual de poniente a oriente, priorizando los puntos con mayor flujo de pasajeros y combinación de la red convencional (que incluye también a las líneas 2, 4 y 5).

Con esto, Metro busca blindar sus operaciones frente a los denominados “incidentes externos”, asegurando viajes más fluidos y disminuyendo drásticamente las frenadas de emergencia que alteran la rutina de millones de santiaguinos.