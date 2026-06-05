La Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente sigue activa en la Región Metropolitana. Con el fin de reducir los índices de contaminación del aire durante los meses más fríos del año, este miércoles 3 de junio se aplica una nueva jornada de restricción vehicular en toda la provincia de Santiago, sumando además a las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

La medida rige de manera continua entre las 07:30 y las 21:00 horas. Si te toca dejar el auto en casa y decides salir de todas formas, te arriesgas a que las cámaras de televigilancia o Carabineros te cursen una multa que va desde 1 a 1,5 UTM (es decir, entre $70.588 y $105.882 aproximadamente).

Calendario de restricción para el miércoles 3 de junio

1. Vehículos con sello verde (Catalíticos)

Aplica únicamente para automóviles, station wagons y similares inscritos en el Registro Civil antes del 1 de septiembre de 2011.

Dígitos con restricción: 2 y 3

Importante: Si tu auto catalítico fue inscrito desde el 2 de septiembre de 2011 en adelante, cuentas con libre circulación y estás exento de esta medida.

2. Motocicletas y similares

Aplica para las motos inscritas entre el año 2002 y el 1 de septiembre de 2010.

Dígitos con restricción: 2 y 3

3. Vehículos sin sello verde (No catalíticos)

Para los autos y furgones particulares que no cuentan con sello verde, la restricción rige de la siguiente forma:

Dígitos con restricción: 4, 5, 6 y 7 (fuera del anillo Américo Vespucio).

Prohibición absoluta: Si el vehículo no tiene sello verde, tiene estrictamente prohibido ingresar al perímetro interior del anillo Américo Vespucio, sin importar cuál sea el último dígito de su patente.

¿Qué vehículos están siempre exentos?

No se verán afectados por la restricción vehicular los autos eléctricos, híbridos enchufables, vehículos que funcionen a gas (debidamente certificados), furgones escolares, vehículos de emergencia y de transporte de personas con discapacidad o que deban asistir a tratamientos médicos urgentes (previa inscripción en el sistema Cero Filas de la Subsecretaría de Transportes).