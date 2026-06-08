Bike Itaú libera más 2.400 bicicletas para uso gratis durante todo un mes

El Día Mundial de la Bicicleta se celebra cada 3 de junio para reconocer el aporte de este medio de transporte a la movilidad, la salud y la sostenibilidad de las ciudades. En este contexto, Banco Itaú anunció una iniciativa sin precedentes: entre el 3 y el 30 de junio cualquier persona podrá acceder gratuitamente al sistema Bike Itaú durante un mes completo.

La iniciativa permitirá utilizar más de 2.400 bicicletas de la red mediante un cupón gratuito, con hasta cuatro viajes diarios de dos horas cada uno durante 30 días desde su activación, promoviendo una forma de transporte más limpia, eficiente y accesible para miles de personas.

Esta acción representa un nuevo hito en un compromiso que Itaú asumió hace más de 13 años con la movilidad sustentable en Santiago, acompañando el desarrollo y evolución del sistema de bicicletas públicas desde sus primeras etapas hasta convertirse en una alternativa consolidada para miles de usuarios.

Para acceder al beneficio, las personas deberán descargar la aplicación Bike Itaú, registrarse y activar el cupón BIKEITAUGRATIS. Desde ese momento contarán con 30 días de uso gratuito del sistema. Por ejemplo, quienes activen el beneficio el 23 de junio podrán utilizarlo hasta el 23 de julio.

“Este año queremos celebrar una decisión que tomamos hace más de una década y que plasma nuestra visión de sostenibilidad: la de mover una ciudad de otra manera. Itaú decidió acompañar esa decisión hace 13 años. Hoy abrimos las puertas para que cualquier persona, sea o no cliente del banco, viva esa experiencia durante un mes”, señaló Marcela Jiménez, Gerenta Corporativa de Personas, Sostenibilidad y Marketing de Itaú.

Con más de 175.000 usuarios registrados y más de 4 millones de viajes realizados desde 2020, Bike Itaú se ha consolidado como una alternativa cada vez más integrada a la movilidad cotidiana de Santiago. Actualmente, el sistema opera en cinco comunas y el 92% de sus trayectos se realiza en días y horarios hábiles, reflejando su creciente relevancia como herramienta de transporte urbano.

Su aporte ambiental también es significativo. En los últimos cinco años, Bike Itaú ha contribuido a evitar la emisión de más de 1.000 toneladas de CO₂, mientras que solo durante 2025 el sistema ha evitado cerca de 186 toneladas adicionales. De esta forma, la ampliación temporal del acceso permitirá que más personas experimenten los beneficios de una alternativa de transporte que contribuye a reducir emisiones, descongestionar la ciudad y mejorar la calidad de vida urbana.

“Bike Itaú materializa nuestro compromiso con generar impacto positivo en las ciudades donde estamos presentes. Esta iniciativa demuestra que podemos contribuir de manera concreta a mejorar la vida cotidiana de las personas, promoviendo hábitos más sustentables y una movilidad urbana más amigable con el entorno”, agregó la ejecutiva.

Actualmente, la red Bike Itaú cuenta con 2.628 bicicletas operativas distribuidas en 199 estaciones ubicadas en cinco comunas del Gran Santiago, consolidándose como uno de los principales sistemas de bicicletas compartidas del país.