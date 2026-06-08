Gobierno compromete terreno para expansión del Van Buren

Luego de las críticas que suscitó la ausencia de autoridades de Gobierno en la Comisión de Salud del Senado ―realizada el martes en dependencias del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso para abordar su crisis presupuestaria y dificultades en torno a la construcción del nuevo hospital―, el delegado presidencial regional Manuel Millones comprometió la compra de un terreno para ampliar el recinto médico.

El miércoles, el representante del Presidente José Antonio Kast en la región precisó que “el Gobierno va a cumplir el compromiso que existe con las comunidades y usuarios del Hospital Van Buren en lo que se refiere a promesar la compra del terreno”, de propiedad de la empresa Fronza, para construir un nuevo consultorio de especialidades en una torre de 9 pisos.

Dicha adquisición se concretará “una vez que ese proyecto tenga la recomendación técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), entre otros”.

Pero la compra está supeditada a una modificación del Plan Regulador Comunal (PRC) de Valparaíso, dijo Millones, proceso que podría tomar “a lo menos un año y medio, plazo que ha estipulado la municipalidad en coordinación con el Minvu”. Es decir, “se va a hacer la compra del terreno, pero el proyecto definitivo recién podrá ingresar a Mideso en un año y medio más.Y ese proyecto, en ese tiempo, recién va a postular al financiamiento para construir esa torre en un solo terreno”.

El municipio de Valparaíso planteó lo contrario. Cristóbal Mira, director de la Secpla, precisó que “la adquisición de los terrenos y la Recomendación Satisfactoria (RS) por parte de Mideso para el diseño no está supeditada a la modificación del PRC, sino que más bien es un proceso que avanza en paralelo. Dejar en claro que el municipio sigue avanzando en la modificación del PRC (…). Lo fundamental es entender que la modificación del Plan Regulador será necesaria para la ejecución de la futura iniciativa, pero no constituye una condición para la compra de los terrenos y la obtención de la RS”.

Plan maestro. Más allá de esta discrepancia, el delegado dijo que a futuro “tenemos que hacer un plan maestro para las otras edificaciones que necesitamos en ese territorio, idealmente en los terrenos colindantes o en otros predios que estén circunscritos en ese perímetro. Lo que estamos planteando es desahogar la atención del Van Buren para que podamos tener una situación distinta a la que hoy día sucede, que es un escenario de muchos años, construcciones con dificultad y hacinamiento”.