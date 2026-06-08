El invierno ya se siente con fuerza en Santiago y el consumo eléctrico en los hogares de la Región Metropolitana comienza a dispararse. En este escenario de contingencia, el proceso de postulación para la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico entró en su cuenta regresiva final.

El beneficio estatal, coordinado por el Ministerio de Energía, está dirigido a las familias pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y a todos los hogares con pacientes electrodependientes (quienes acceden de forma automática sin importar su tramo social). El plazo fatal para ingresar la solicitud vence impostergablemente este viernes 5 de junio de 2026 a las 18:00 horas.

Los montos reales: ¿Cuánto se descuenta mes a mes?

El subsidio cubre los gastos del segundo semestre de 2026, pero no se entrega en efectivo ni en un solo pago; se aplica directamente en 6 cuotas mensuales reflejadas en tu boleta de luz a contar de septiembre.

Aquí te detallamos el monto total del beneficio y el descuento estimado que verás cada mes en tu cuenta de Enel o CGE:

Hogares de 1 persona: Reciben un descuento total de $17.346 , lo que se traduce en una rebaja estimada de $2.891 al mes .

Hogares de 2 a 3 personas: Reciben un descuento total de $22.548 , lo que se traduce en una rebaja estimada de $3.758 al mes .

Hogares de 4 o más personas: Reciben un descuento total de $31.224, lo que se traduce en una rebaja estimada de $5.204 al mes.

El requisito trampa que te puede dejar fuera

Muchos santiaguinos cometen el error de postular creyendo que el trámite está listo, pero ignoran la condición más estricta del Ministerio: debes estar completamente al día en el pago de tus cuentas de luz.

Si tienes saldos pendientes o necesitas hacer un convenio de repactación con tu distribuidora eléctrica, tienes como plazo máximo el lunes 22 de junio de 2026. Si no regularizas tu deuda antes de esa fecha, el beneficio te será denegado automáticamente en agosto, aunque hayas completado la postulación online.

¿Cómo postular si eres arrendatario o allegado?

El Subsidio Eléctrico está asociado al uso de la vivienda y no a la propiedad del inmueble. Por ende, si arriendas un departamento en Santiago Centro o vives como allegado en una comuna de la capital, puedes postular de todas formas. No necesitas presentar contratos de arriendo ni papeles notariales; solo debes contar con:

Tu ClaveÚnica activa. El Número de Cliente de la propiedad (disponible en la esquina superior de cualquier boleta física o digital).

El trámite digital se realiza directamente en la plataforma oficial del beneficio. Si prefieres asistencia presencial, puedes acudir a las sucursales de ChileAtiende o llamar de forma gratuita al call center 101 antes del cierre del viernes.