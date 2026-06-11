La espera de cuatro años terminó. Con el inicio de la gran ceremonia artística en el Estadio Azteca, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya está en marcha. Para este jueves 11 de junio, la cartelera de la jornada de inauguración depara emociones por partida doble para los fanáticos del fútbol en Chile, divididas en el bloque de la tarde y el bloque nocturno.

Si quieres organizar tus tiempos y saber exactamente a qué hora juegan y qué canales transmitirán en vivo dentro del territorio nacional, revisa el cronograma oficial para el país.

La cartelera del Mundial para hoy jueves 11 de junio

A diferencia de citas mundialistas anteriores donde solo jugaba el país anfitrión, la edición de 2026 debuta hoy con la gran inauguración y dos partidos oficiales válidos por el Grupo A:

1. México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

Hora de Chile: 15:00 horas.

Estadio: Estadio Ciudad de México (Azteca).

Dónde ver en TV abierta: Chilevisión (CHV).

Dónde ver en TV paga y streaming: DSports (DirecTV), Paramount+, Disney+ Premium y DGO.

2. Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A)

Hora de Chile: 22:00 horas.

Estadio: Estadio de Guadalajara (Akron).

Dónde ver en TV paga y streaming: DSports (DirecTV) y la plataforma de streaming DGO de forma exclusiva para el territorio nacional.

Minuto a minuto: ¿Cómo se vive la jornada de hoy?

Para que no te pierdas ningún detalle de las transmisiones oficiales, así se distribuye el bloque horario de esta tarde en Chile: