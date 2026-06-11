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Mundial 2026 hoy: horarios de la inauguración y los 2 partidos de este jueves si estás en Chile DATOS ÚTILES

Mundial 2026 hoy: horarios de la inauguración y los 2 partidos de este jueves si estás en Chile

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Arrancó la cita planetaria en el Estadio Azteca. Entérate de los horarios en Chile para la ceremonia de inauguración, el debut de México y el juego estelar de la noche que pocos tienen en el radar.

El Mostrador Fuente Preferida

La espera de cuatro años terminó. Con el inicio de la gran ceremonia artística en el Estadio Azteca, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya está en marcha. Para este jueves 11 de junio, la cartelera de la jornada de inauguración depara emociones por partida doble para los fanáticos del fútbol en Chile, divididas en el bloque de la tarde y el bloque nocturno.

Si quieres organizar tus tiempos y saber exactamente a qué hora juegan y qué canales transmitirán en vivo dentro del territorio nacional, revisa el cronograma oficial para el país.

La cartelera del Mundial para hoy jueves 11 de junio

A diferencia de citas mundialistas anteriores donde solo jugaba el país anfitrión, la edición de 2026 debuta hoy con la gran inauguración y dos partidos oficiales válidos por el Grupo A:

1. México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural)

  • Hora de Chile: 15:00 horas.

  • Estadio: Estadio Ciudad de México (Azteca).

  • Dónde ver en TV abierta: Chilevisión (CHV).

  • Dónde ver en TV paga y streaming: DSports (DirecTV), Paramount+, Disney+ Premium y DGO.

2. Corea del Sur vs. República Checa (Grupo A)

  • Hora de Chile: 22:00 horas.

  • Estadio: Estadio de Guadalajara (Akron).

  • Dónde ver en TV paga y streaming: DSports (DirecTV) y la plataforma de streaming DGO de forma exclusiva para el territorio nacional.

Minuto a minuto: ¿Cómo se vive la jornada de hoy?

Para que no te pierdas ningún detalle de las transmisiones oficiales, así se distribuye el bloque horario de esta tarde en Chile:

1.Show de Inauguración:13:30 horas.

Comienza el despliegue musical oficial de la FIFA con la participación de Shakira, J Balvin, Maná y Alejandro Fernández sobre la cancha del Azteca.

2.Himnos y Protocolo:14:40 horas.

Ingreso de las selecciones de México y Sudáfrica al terreno de juego. Alejandro Fernández interpretará el himno local y la artista Tyla hará lo propio para la escuadra africana.

3.Pitazo Inicial Mundialista:15:00 horas.

Arranca oficialmente el partido de apertura entre el “Tri” y los “Bafana Bafana”. El juego tras la inauguración será transmitido de manera gratuita por TV abierta (Chilevisión).

4.Cierre de la Fecha 1 (Grupo A):22:00 horas.

Transmisión exclusiva de DirecTV para el duelo entre coreanos y checos, cerrando la primera jornada del grupo en la ciudad de Guadalajara.

Si bien Chilevisión emitirá la inauguración y el partido de las 15:00 horas completamente gratis para todo el país, el encuentro nocturno de las 22:00 horas entre Corea del Sur y República Checa requiere contar con una suscripción activa de DirecTV (DSports) o su aplicación DGO, ya que no irá por televisión abierta.

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