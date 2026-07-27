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Renuncia seremi de Vivienda del Maule: es la segunda salida regional en un día PAÍS ELABORADO POR EL MOSTRADOR

Renuncia seremi de Vivienda del Maule: es la segunda salida regional en un día

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Patricio Ponce dejará el cargo el 31 de julio y María José Díaz asumirá como subrogante. La senadora de oposición Paulina Vodanovic cuestionó la falta de continuidad en medio del sistema frontal que afecta a la zona.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, aceptó la renuncia voluntaria del seremi del Maule, Patricio Ponce, quien dejará el puesto el 31 de julio. María José Díaz asumirá como subrogante desde agosto. Es la segunda salida de una autoridad regional en menos de 24 horas. La senadora de oposición Paulina Vodanovic criticó que el cambio ocurra mientras la región enfrenta los efectos de un sistema frontal.
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El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, aceptó la renuncia voluntaria del secretario regional ministerial de esa cartera en el Maule, Patricio Ponce, según informó el Gobierno mediante un comunicado.

La salida se hará efectiva el viernes 31 de julio. Desde el 1 de agosto asumirá como subrogante María José Díaz Hernández, actual jefa del Departamento de Planes y Programas de la Seremi de Vivienda y Urbanismo del Maule.

La renuncia de Ponce es la segunda salida de una autoridad regional en menos de 24 horas. Durante la mañana, el Presidente José Antonio Kast había aceptado la dimisión del seremi del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá, Cristián Cabezas Mundaca.

Vodanovic cuestiona falta de continuidad

La senadora de oposición Paulina Vodanovic (PS) lamentó que el cambio se produzca mientras la región se prepara para enfrentar un nuevo sistema frontal.

“Lamento que en un momento tan crítico para el país y para nuestra región (…) se produzca la renuncia del seremi de Vivienda, que tiene un rol fundamental en lo que es la planificación y la solución de eventuales complejidades”, señaló.

La parlamentaria dijo desconocer las razones de la dimisión, pero sostuvo que los equipos designados por el Gobierno deberían mantener continuidad, debido al tiempo que requiere asumir la conducción de una repartición regional como Vivienda.

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