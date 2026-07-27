Sistema frontal deja caída de granizos en distintos sectores de Santiago

A raíz del sistema frontal que afecta este lunes a la Región Metropolitana, durante la noche se reportó la caída de granizos en varias comunas de Santiago, situación que fue ampliamente registrada por usuarios en redes sociales.

Hasta el momento y según las publicaciones, el fenómeno se presentó en comunas como Huechuraba, Conchalí, La Florida, Peñalolén y Ñuñoa.

Los usuarios señalaron que, además del granizo, en algunos sectores cayeron intensas gotas de lluvia, descritas como “goterones”, que se sintieron con fuerza durante varios minutos.

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones continuarán durante la noche de este lunes y se extenderán hasta la madrugada del martes en Santiago.

Asímismo, se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 14°C para la la jornada de este martes, con predominio de cielos cubiertos.