Sistema frontal deja caída de granizos en distintos sectores de Santiago
Hasta el momento y según reportan usuarios de RRSS, el fenómeno se presentó en comunas como Huechuraba, Conchalí, La Florida, Peñalolén y Ñuñoa.
A raíz del sistema frontal que afecta este lunes a la Región Metropolitana, durante la noche se reportó la caída de granizos en varias comunas de Santiago, situación que fue ampliamente registrada por usuarios en redes sociales.
Hasta el momento y según las publicaciones, el fenómeno se presentó en comunas como Huechuraba, Conchalí, La Florida, Peñalolén y Ñuñoa.
Granizos en Ñuñoa @meganoticiascl pic.twitter.com/6No3oouDcu
— Mary (@Ptoptupupu) July 28, 2026
Los usuarios señalaron que, además del granizo, en algunos sectores cayeron intensas gotas de lluvia, descritas como “goterones”, que se sintieron con fuerza durante varios minutos.
Y ahora, granizos jajajaja pic.twitter.com/nbrPlocL16
— TiaPelo (@SucioTia) July 28, 2026
De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones continuarán durante la noche de este lunes y se extenderán hasta la madrugada del martes en Santiago.
Asímismo, se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 14°C para la la jornada de este martes, con predominio de cielos cubiertos.