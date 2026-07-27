Alcalde Iglesias se distancia de fórmula del Gobierno y pide veto de Kast para compensar municipios

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, rechazó el mecanismo propuesto por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para compensar a los municipios por los ingresos que dejarán de percibir debido a la eliminación de las contribuciones incluida en la megarreforma del Ejecutivo.

El jefe comunal —independiente elegido con apoyo de la Unión Demócrata Independiente (UDI)— se negó a respaldar una carta suscrita por alcaldes oficialistas. “Me parece una mala propuesta. De hecho, no quise firmar la carta que suscribieron varios alcaldes de mi sector defendiendo esa postura”, afirmó.

Iglesias sostuvo que la fórmula sería “regresiva”, pues utilizaría cerca de $70 mil millones provenientes de impuestos generales para cubrir la pérdida de recursos, beneficiando principalmente a comunas con mayores presupuestos. “Eso no se condice con el discurso de estrechez fiscal que ha sostenido el gobierno”, cuestionó.

Veto y diferencias con la oposición

Ante este escenario, el alcalde pidió al Presidente Kast presentar un veto de reposición que modifique el artículo que debe ser votado este martes en el Senado. Su propuesta apunta a incorporar gradualmente parte de los ingresos propios municipales al Fondo Común Municipal, durante un periodo de cuatro o cinco años.

El jefe comunal también marcó distancia de la fórmula planteada por alcaldes de oposición. “Creo que se quisieron aprovechar del momento para plantear una redistribución, cuando aquí estamos hablando de compensar. Es importante discutir la redistribución, pero hacerlo en este contexto solo enreda el debate”, señaló.

Iglesias agregó que nunca estuvo de acuerdo con eliminar las contribuciones de manera general. A su juicio, correspondía discutir beneficios focalizados para personas mayores o propietarios de viviendas de alto avalúo, pero con bajos ingresos, en lugar de financiar la exención con recursos aportados por toda la población.

La controversia profundizó las diferencias entre alcaldes oficialistas y de oposición en la Asociación Chilena de Municipalidades, a pocos días de que la norma termine su tramitación en el Senado.