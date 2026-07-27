Mañana asume presidencia: Fujimori define a Galarreta, Cuba y Espá como ejes de su primer gabinete

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, presentó este lunes a las primeras figuras del gabinete con el que iniciará su mandato. Los nombramientos recaen en dirigentes y profesionales que asumirán áreas centrales de la próxima administración: la coordinación política, la conducción económica y las relaciones exteriores.

Luis Galarreta encabezará el Consejo de Ministros, mientras que el economista Elmer Cuba quedará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y el abogado y periodista Carlos Espá asumirá como canciller.

Fujimori pidió a Galarreta liderar un gabinete unido, con sentido de urgencia y orientado a resultados. “Los peruanos no esperan explicaciones, esperan resultados”, afirmó durante la presentación.

Galarreta, el hombre de confianza de Fujimori

El próximo primer ministro fue congresista durante tres períodos, entre el 2006 y el 2020, y posteriormente se desempeñó como secretario general de Fuerza Popular. También ejerció como parlamentario andino entre el 2021 y el 2026.

Además de liderar el gabinete, Galarreta es primer vicepresidente electo. Su nombramiento lo instala como una de las figuras políticas más cercanas a Fujimori y como el encargado de coordinar la acción del nuevo Gobierno.

En Economía, Elmer Cuba tendrá la misión de “devolverle estabilidad, confianza y crecimiento” al país. El economista fue director del Banco Central de Reserva y cuenta con experiencia en macroeconomía.

Espá llega a la Cancillería y Belaúnde suena para Defensa

Carlos Espá, quien fue candidato presidencial por el partido SíCreo, asumirá el Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante la campaña, su colectividad promovió medidas en seguridad, desarrollo económico fronterizo y educación.

Para el Ministerio de Defensa aparece como posible carta el empresario Rafael Belaúnde Llosa, sobreviviente de un ataque ocurrido en diciembre del 2025 en las afueras de Lima. Su eventual designación aún no ha sido confirmada.