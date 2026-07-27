Delegación de EE. UU. llegará a Chile para negociar exclusiones al arancel de 12,5 %

Una delegación de Estados Unidos llegará a Santiago durante agosto para negociar con el Gobierno la exclusión de exportaciones chilenas del arancel adicional de 12,5 % aplicado por la administración de Donald Trump. La misión será encabezada por el representante comercial adjunto Jeffrey Goettman.

Según informó BioBioChile, las conversaciones abordarán tanto el nivel de las tasas como la nómina de bienes liberados del gravamen. Actualmente, cerca del 60 % de los productos chilenos quedó fuera de la medida, pero el Ejecutivo busca ampliar esa cobertura.

“Vamos a negociar con Estados Unidos tanto el tema de las tasas arancelarias como también los bienes eximidos de esta nueva realidad”, afirmó el canciller Francisco Pérez Mackenna, tras reunirse con representantes de los principales gremios exportadores afectados.

Salmón, frutas y vinos

El cobre, principal exportación chilena hacia el mercado estadounidense, quedó excluido del arancel. La estrategia del Gobierno apunta ahora a incorporar salmones, frutas frescas y congeladas, vinos y productos derivados de la madera.

La medida estadounidense afecta a 60 economías y fue justificada por Washington como una respuesta a países que, a su juicio, no han implementado prohibiciones suficientemente efectivas contra la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Chile sostiene que cuenta con un marco institucional sólido para erradicar esa práctica.

Preocupación exportadora

Durante el 2025, las exportaciones chilenas a Estados Unidos alcanzaron US$17.741 millones, incluidos US$9.412 millones en productos mineros. Ese país es además el principal destino del salmón nacional, cuyos envíos superaron los US$2.000 millones.

El presidente de Salmones Chile, Patricio Melero, defendió la exclusión del producto porque Estados Unidos “no lo produce de forma relevante”. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura advirtieron, en tanto, que el gravamen representa un “duro golpe” para un sector afectado por el aumento de los costos de producción y transporte.