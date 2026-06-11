Nuevo formato Mundial 2026: Así funcionan los grupos y los dieciseisavos

Este jueves 11 de junio arranca la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, un torneo que romperá todos los récords conocidos. Por primera vez en la historia, 48 selecciones competirán por el trofeo, lo que obligó a la FIFA a estrenar un sistema de juego completamente nuevo que añade más drama a la fase inicial.

Si estabas acostumbrado al formato que se usó desde Francia 1998 hasta Qatar 2022, debes saber que las reglas cambiaron drásticamente para dar paso a un total de 104 partidos repartidos en 39 días de competencia.

¿Cómo funciona la nueva Fase de Grupos?

Los 48 equipos se dividieron en 12 grupos de 4 integrantes cada uno (letras de la A a la L). En esta etapa, el formato clásico se mantiene: juegan todos contra todos dentro de su zona, completando 3 partidos por selección.

El gran cambio viene al momento de pasar a la siguiente ronda:

Clasifican directo los primeros (1°) y segundos (2°) de cada uno de los 12 grupos (24 equipos en total).

Para completar el cuadro definitivo, se sumarán los 8 mejores terceros de todo el torneo.

El salvavidas de los terceros: Al finalizar la fase grupal, se armará una tabla única con los 12 equipos que terminen en la tercera posición de sus grupos. Los 8 que tengan más puntos avanzarán a la siguiente ronda; los 4 peores quedarán eliminados.

La regla del Fair Play: El dolor de cabeza del desempate

Dado que habrá 12 grupos compitiendo en paralelo, es muy probable que varios terceros terminen empatados en puntos. En ese caso, la FIFA aplicará los siguientes criterios en estricto orden:

Mayor diferencia de goles en los partidos de grupo. Mayor cantidad de goles anotados. Criterio de Fair Play (Juego Limpio): Clasificará el equipo que haya acumulado menos tarjetas. Cada amarilla resta 1 punto, la doble amarilla resta 3 puntos y la roja directa resta 4 puntos.

La nueva ronda: Dieciseisavos de final

Olvídate de pasar directo a los octavos de final. La inclusión de más países dio vida a una nueva etapa de eliminación directa: los dieciseisavos de final.

A partir del 28 de junio, las 32 selecciones clasificadas se enfrentarán en llaves de eliminación directa a partido único. Esto significa un cambio físico brutal para los futbolistas: el equipo que se corone campeón el próximo 19 de julio en Nueva Jersey habrá tenido que jugar 8 partidos en total, uno más que en todos los mundiales anteriores.