Crédito hipotecario BancoEstado a 30 años: tasa y dividendo del nuevo plan PRO

Comprar una vivienda en Santiago se ha vuelto una meta cuesta arriba, pero BancoEstado acaba de lanzar una campaña que busca mover el tablero inmobiliario para la clase media. Se trata del “Hipotecario Pro 2026”, un beneficio habitacional que permite financiar propiedades nuevas o usadas con un plazo extendido de hasta 30 años y cubriendo hasta el 90% del valor del inmueble, lo que reduce de golpe el temido “pie” inicial.

La gran fortaleza de este anuncio está en los números. La entidad estatal puso sobre la mesa una tasa de interés del 3,10% anual (UF + 3,10%). Para entenderlo en la práctica: si compras una vivienda de 3.000 UF (unos $110 millones de pesos aproximadamente) aportando un 10% de pie, el dividendo mensual estimado quedará en $505.426.

¿Cuál es el requisito clave para congelar esa tasa?

Para acceder al codiciado 3,1% es obligatorio complementar el crédito con el FOGAES (Fondo de Garantías Especiales). Este es un aval del Estado chileno dirigido a familias de clase media que compran su primera vivienda, permitiendo que el banco te preste el 90% del valor en lugar del 80% habitual. Si no cumples con las condiciones del FOGAES, el banco de todas formas ofrece una tasa competitiva que parte en 3,99% para financiamientos del 80%.

¿Cuánto sueldo necesitas demostrar?

Haciendo el cálculo editorial para la realidad de los trabajadores de Santiago, los bancos exigen de forma estricta que el dividendo no supere el 25% de tus ingresos líquidos mensuales. Esto significa que para postular al dividendo ejemplo de $505 mil pesos, el grupo familiar o el postulante individual debe demostrar una renta líquida mínima cercana a los $2.000.000. Cabe recordar que BancoEstado permite “complementar rentas” (por ejemplo, entre cónyuges o convivientes) para alcanzar este monto.

La meta de la institución pública es financiar 12.000 hogares durante este año, y al menos la mitad de estos cupos se destinarán a operaciones que utilicen la garantía estatal. La campaña es totalmente compatible con los subsidios habitacionales vigentes del Minvu (como el DS1).