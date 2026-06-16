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Te corresponde y puedes ahorrar hoy: Cajas de compensación activan rebajas de hasta 80% DATOS ÚTILES El Mostrador

Te corresponde y puedes ahorrar hoy: Cajas de compensación activan rebajas de hasta 80%

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Más de 7,4 millones de chilenos pueden acceder a rebajas de hasta $7.000 en gas y copagos médicos mínimos. Revisa cómo saber a cuál perteneces con tu RUT.

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Con la consolidación de las bajas temperaturas y el incremento de las enfermedades respiratorias estacionales, los gastos del presupuesto familiar de los santiaguinos suelen dispararse. Frente a esto, las Cajas de Compensación del país activaron un agresivo paquete de beneficios de invierno dirigidos a aliviar los bolsillos de más de 7,4 millones de afiliados y pensionados en Chile.

La cobertura, que abarca a las instituciones Caja Los Andes, Caja 18, Los Héroes y La Araucana, contempla convenios masivos con farmacias, distribuidoras de energía y gas licuado, los cuales muchas veces no son cobrados por desconocimiento de los usuarios sobre a qué entidad están afiliados.

Los principales descuentos disponibles este invierno:

  • Calefacción y Gas Licuado: Las cajas mantienen convenios con las principales distribuidoras de gas con cobertura nacional, ofreciendo rebajas que alcanzan hasta los $7.000 de descuento por cilindro, incluyendo precios preferenciales y cupones de recarga para balones de 11 y 15 kilos.

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  • Medicamentos y Salud: Se habilitaron rebajas de hasta un 80% en remedios en cadenas asociadas, además de consultas médicas generales con copagos reducidos (en algunos casos inferiores a los $1.000) y acceso preferencial a telemedicina económica o gratuita.

  • Vacunación: En algunas entidades se abrieron cupos para acceder a la vacuna contra la influenza por montos menores a $1.000.

  • Cuentas Básicas y Alimentos: Diversas cajas sumaron mecanismos para recuperar dinero o acumular puntos para rebajar cuentas de luz y agua mediante el uso de aplicaciones de prepago digital, junto con descuentos de hasta el 20% en comercios y almacenes sociales.

¿Cómo saber a qué Caja de Compensación perteneces con tu RUT?

Gran parte de los trabajadores dependientes y pensionados están afiliados de forma automática por decisión de sus empresas o ex-cajas previsionales, pero muchos lo ignoran. Para verificar tu situación de forma gratuita y en segundos, la Asociación de Cajas de Chile dispone de una plataforma de consulta directa.

Solo debes ingresar al sitio oficial de Consulta Tu Caja de Compensación, digitar tu RUT y el sistema te indicará inmediatamente cuál es la institución que te corresponde para comenzar

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