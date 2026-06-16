Portazo francés a Peter Thiel: París reemplaza a Palantir por una firma nacional

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este martes que el país aumentará con 655 millones de euros adicionales sus inversiones en Inteligencia Artificial (IA) hasta 2030, con avances como la generalización de un asistente digital común para apoyar el trabajo de los empleados del Estado.

La apuesta reforzada por la IA incluye igualmente la decisión de romper el contrato que la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI, principal organismo dedicado a la inteligencia a nivel doméstico) tenía con el gigante estadounidense de análisis de datos Palantir, cofundado por Peter Thiel, aliado de Donald Trump y quien, al igual que el presidente argentino Javier Milei, se autodefine como “anarcocapitalista” y “enemigo del Estado”. El acuerdo será reemplazado por uno con la empresa francesa ChapsVision.

“No podemos aceptar nuevas dependencias estratégicas en el ámbito digital”, explicó el primer ministro, que dio a conocer todas estas novedades en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Peter Thiel, multimillonario y duro crítico de Silicon Valley, es una de las figuras más polémicas del poder tecnológico estadounidense. Inversionista temprano de Facebook y principal impulsor político del vicepresidente estadounidense JD Vance, ha defendido públicamente la idea de que “la libertad y la democracia” dejaron de ser compatibles, una definición que lo ha situado como uno de los intelectuales de referencia de la llamada nueva derecha tecnológica y de las corrientes iliberales que cuestionan el modelo de democracia liberal.

Soberanía digital francesa

El despliegue de nuevas inversiones se anunció en vísperas de la apertura en París del salón VivaTech, uno de los grandes eventos dedicados a las nuevas tecnologías de Europa, al que acudirán figuras como Jeff Bezos.

“El tiempo de las experimentación ya quedó detrás nuestro, el tiempo de la generalización comienza”, manifestó Lecornu.

Entre las medidas que se adoptarán próximamente, el primer ministro francés anunció también un asistente de IA para el portal dedicado a las consultas y trámites de la sanidad pública (Ameli) y una plataforma que facilite el acceso a grandes cantidad de datos que maneja el Estado (por ejemplo, demográficos) y que pueden ser útiles para investigadores y cargos públicos.

El objetivo de esta apuesta reforzada es garantizar que Francia esté en la vanguardia de esta “revolución” y utilizarla en beneficio de los franceses, dijo Lecornu, de forma “que proteja nuestra soberanía, que refuerce nuestros servicios públicos y que permita que Francia siga siendo una gran nación de investigación científica, industrial y tecnológica”.