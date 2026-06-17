Con el objetivo de contener los índices de contaminación ambiental en la cuenca de Santiago durante los meses más fríos, el Ministerio de Transportes mantiene activo el calendario de restricción vehicular. La medida rige de lunes a viernes entre las 07:30 y las 21:00 horas.

Si vives o te trasladas por la provincia de Santiago, o por las comunas de San Bernardo y Puente Alto, es fundamental que revises el estado de tus dígitos antes de encender el motor este miércoles 17 de junio.

Patentes con restricción vehicular este miércoles 17 de junio

Autos con sello verde (inscritos antes de septiembre de 2011): patentes terminadas en 2 y 3 .

Motos inscritas antes del 1 de septiembre de 2010: dígitos 2 y 3 .

Motos fabricadas antes de 2002: patentes terminadas en 2 , 3 , 4 y 5 .

Autos sin sello verde: dígitos 2 , 3 , 4 y 5 .

Transportes de carga sin sello verde: dígitos 2 , 3 , 4 y 5 .

Buses interurbanos y privados sin sello verde: dígitos 2, 3, 4 y 5.

Alerta para vehículos sin sello verde y motos antiguas: Independientemente de su último dígito, tienen prohibición absoluta de circular por toda el área interior del anillo Américo Vespucio.

¿De cuánto es la multa si te fiscalizan?

No respetar la restricción vehicular es considerada una infracción grave. Carabineros, inspectores municipales y la red de cámaras automatizadas del Programa de Fiscalización del MTT te expondrán a una multa que va desde 1 a 1,5 UTM. Al valor de junio de 2026, la sanción máxima asciende a $105.882 pesos.

¿Quiénes están exentos de la medida?

Quedan libres de restricción los vehículos de emergencia (carabineros, bomberos, ambulancias), los transportes escolares, los autos adaptados para personas con discapacidad y los vehículos de tecnologías limpias, tales como autos eléctricos, híbridos o a gas debidamente autorizados e inscritos.