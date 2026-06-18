Una ola de alertas y preocupación se ha tomado las redes sociales en Chile. Decenas de profesionales han denunciado el vaciado completo e inesperado de sus cuentas corrientes, vistas y CuentaRUT. ¿La razón? El agresivo plan de cobranza judicial que la Tesorería General de la República (TGR) está ejecutando contra los deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE).

A diferencia de la clásica retención de la Devolución de Impuestos en la Operación Renta, esta ofensiva legal apunta directamente a los fondos disponibles de los usuarios en el sistema bancario. Si tienes tramos pendientes del crédito estudiantil, revisar tu situación administrativa de forma urgente es vital para proteger tus ingresos corrientes.

Cómo revisar tu deuda del CAE en la Tesorería

El proceso se realiza de forma 100% digital a través de la plataforma del Estado utilizando tu ClaveÚnica. Sigue estos pasos para conocer tu estado financiero actual frente al fisco:

Ingresa al portal oficial: Entra al sitio web de la Tesorería General de la República (tgr.cl). Sección de Certificados: En el menú principal de trámites, busca y selecciona la opción “Obtener certificado de deuda”. Autenticación: El sistema te solicitará ingresar con tu RUT y ClaveÚnica. Descarga el documento: De forma automática se desplegará una cartola detallada. Aquí debes fijarte no solo en el monto total, sino en si el estado de la deuda figura en “Cobranza Judicial” o “Etapa de Embargo”.

¿Qué hacer si tienes orden de embargo o cobranza activa?

Si la Tesorería ya procedió a retirar el dinero de tus cuentas bancarias, legalmente la acción judicial concluyó y esos montos no se pueden recuperar. Sin embargo, si descubres que estás en cobranza pero aún no tocan tus fondos, tienes una ventana de acción inmediata: