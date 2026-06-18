Gobierno y caso niños haitianos: llama a actuar con “urgencia” ante vacíos de información

La Moneda fue escenario este jueves de una reunión extraordinaria convocada por el Presidente José Antonio Kast para abordar el caso de los niños haitianos cuyo ingreso al país está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte tras antecedentes detectados por la Contraloría General de la República.

La cita reunió durante cerca de una hora y 40 minutos a representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de autoridades del Ministerio Público, la Contraloría y la Policía de Investigaciones, en una señal de coordinación institucional frente a un caso que ha generado preocupación transversal.

Finalizado el encuentro, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, fue la encargada de entregar las conclusiones de la reunión y detallar las medidas adoptadas por el Gobierno.

Acompañada por las autoridades que participaron de la instancia, la secretaria de Estado señaló que el principal objetivo del encuentro fue coordinar el trabajo entre organismos para acelerar la obtención de antecedentes y esclarecer las dudas existentes sobre la situación de los menores.

“Lo primero, afirmar el carácter institucional de esta reunión y su objetivo, que no es otro que establecer una coordinación efectiva entre las instituciones para encontrar las respuestas y soluciones que demanda este grave caso”, afirmó.

La ministra indicó que el Mandatario instruyó actuar con rapidez frente a las falencias detectadas en el flujo de información disponible sobre los niños que ingresaron al país.

“Segundo, el Presidente ha hecho un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia para despejar los vacíos de información que se han detectado y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes que eventualmente puedan haber sido vulnerados en sus derechos o cuyo paradero hoy se desconozca”, sostuvo.

Como parte de las medidas anunciadas, el Ejecutivo confirmó la creación de una fuerza de tarea destinada a acelerar el intercambio de antecedentes entre instituciones públicas y apoyar las diligencias actualmente en curso.

Wulf explicó que será la encargada de coordinar este trabajo interministerial, articulando la labor de distintos servicios públicos involucrados en la materia.

“Como gobierno, como lo anunció el ministro del Interior ayer, se ha creado una fuerza de tarea para agilizar la búsqueda de información y el Presidente me ha solicitado liderar la coordinación de ministerios y servicios para articular la respuesta del Estado y agilizar los intercambios de información que nos permitan despejar lo antes posible todas las dudas que existen”, señaló.

La ministra adelantó además que durante las próximas horas se desarrollarán nuevas reuniones de trabajo para avanzar en la recopilación de antecedentes y en las acciones de coordinación entre organismos.

“En las próximas horas vamos a sostener diversas reuniones para avanzar en el cumplimiento de este objetivo y les iremos informando todos estos avances”, indicó.

Sin responder preguntas de la prensa, la secretaria de Estado cerró la vocería reafirmando que la prioridad del Ejecutivo es esclarecer los hechos y garantizar la protección de los menores eventualmente afectados.

“Como gobierno, para nosotros lo central es encontrar respuestas con urgencia y proteger a los niños y adolescentes que pudiesen haber sido objeto de vulneración”, concluyó.