Nadie se salva: ministro Arrau sufre millonario robo en uno de sus predios en Ñuble

Ni siquiera el encargado de liderar la seguridad pública del país ha quedado al margen de la delincuencia. El ministro Martín Arrau confirmó que una propiedad agrícola ligada a una empresa de su familia fue afectada por un robo en la comuna de Ñiquén, en la Región de Ñuble.

El hecho, según radio Biobío, ocurrió el pasado 25 de mayo y es investigado por la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones. De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Fiscalía, las pérdidas fueron estimadas en cerca de $6 millones.

Los delincuentes sustrajeron principalmente cables de cobre y distintos componentes eléctricos utilizados en las instalaciones del predio, generando daños que obligaron a denunciar el hecho ante las autoridades.

El caso se produjo apenas días después de que Arrau asumiera como ministro de Seguridad Pública, aunque hasta ahora no existen personas detenidas ni formalizadas por el ilícito.

Consultado sobre el episodio, el secretario de Estado sostuvo que se trata de una situación que ya había afectado anteriormente a la propiedad y que refleja una realidad que enfrentan miles de personas en distintas zonas del país.

“Efectivamente tengo propiedad de una empresa agrícola que ha sido víctima de robos en los años anteriores, como muchos chilenos”, afirmó.

Arrau agregó que conocer de primera fuente este tipo de hechos refuerza la necesidad de avanzar en medidas para combatir la delincuencia y recuperar la sensación de seguridad.

El ministro destacó además que los delitos contra predios agrícolas y sectores apartados suelen recibir menor atención pública que los hechos ocurridos en las grandes ciudades, pese a que afectan de manera permanente a quienes viven y trabajan en el mundo rural.

“Tenemos que seguir trabajando para recuperar esa tranquilidad”, señaló la autoridad, agregando que la inseguridad no solo impacta a las zonas urbanas, sino también a localidades rurales de distintas regiones del país.