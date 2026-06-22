En el marco de las medidas económicas de la contingencia nacional y el plan gubernamental “Chile Sale Adelante”, comenzó una de las etapas más esperadas por las familias vulnerables de Santiago y regiones: la entrega del cupón extraordinario de $27.000 destinado exclusivamente para la compra de gas licuado de calefacción y cocina.

Este beneficio estatal está dirigido a los hogares que se encuentren dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) (con datos actualizados al 16 de abril de 2026). Sin embargo, el dinero no se deposita de forma automática; requiere un trámite digital obligatorio de activación antes de que termine el mes.

¿Cómo activar el cupón de gas de $27.000?

Para recibir el aporte económico, debes ingresar al sitio web oficial del beneficio utilizando tu ClaveÚnica. El plazo fatal para realizar este registro vence el próximo 30 de junio de 2026.

El proceso es el siguiente:

Entra a la plataforma de activación del subsidio de gas. Accede con tu ClaveÚnica; el sistema cruzará tus datos con el RSH para verificar si cumples el requisito del 80%. Completa o actualiza tus datos de contacto en el formulario digital y confirma la solicitud. Tras enviar la información, recibirás un correo electrónico de confirmación con los plazos asignados para el uso de tu cupón.

¿Cuándo se puede empezar a usar?

La liberación del dinero en formato digital depende estrictamente del día en que realizaste o realices la activación en la plataforma. El calendario oficial de disponibilidad quedó fijado de la siguiente manera:

Si te registraste entre el 18 y el 29 de mayo: Tu cupón estará disponible a partir de este miércoles 17 de junio .

Si te registraste entre el 30 de mayo y el 12 de junio: Podrás usarlo desde el 2 de julio .

Si te registraste entre el 13 y el 30 de junio: Estará habilitado a partir del 21 de julio.

Nota importante: Una vez que tu cupón sea activado, tendrás un plazo extendido para gastarlo. Todo el saldo disponible vencerá impostergablemente el 30 de septiembre de 2026. Si queda dinero a favor tras esa fecha, este se perderá.

¿Cómo se utiliza al momento de comprar el gas?

Para hacer efectivo el descuento de los $27.000, los beneficiarios deben contar con una CuentaRUT de BancoEstado activa.

El beneficio se gestiona de manera digital mediante la descarga de la aplicación Rutpay o directamente a través de la app de BancoEstado en el teléfono móvil. Aquellas personas que no manejen aplicaciones digitales o vivan en zonas con conectividad reducida, podrán realizar la consulta y el cobro presencial asistido en cualquier sucursal de CajaVecina.

Al momento de comprar el cilindro —ya sea solicitando el despacho a domicilio o asistiendo a los locales de los distribuidores de gas licuado adheridos al convenio—, se debe mostrar el cupón digital desde el celular o dictar el código obtenido en CajaVecina. El saldo se puede utilizar en una sola compra o de manera parcelada. Si el valor del gas supera los $27.000, el usuario puede complementar la diferencia utilizando el dinero disponible en su CuentaRUT.

Es importante recordar que este subsidio es personal, intransferible, no se puede canjear por dinero en efectivo en el banco y no es válido para compras en plataformas de comercio electrónico internacionales.