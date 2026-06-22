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Si trabajas en cultura, el Teatro Municipal abrió cursos gratis que no puedes perderte DATOS ÚTILES Cedido

Si trabajas en cultura, el Teatro Municipal abrió cursos gratis que no puedes perderte

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Teatro Municipal de Santiago lanzó capacitaciones sin costo en confección de tutús, maquillaje teatral y marketing. El primer taller inicia este 4 de junio y los cupos son limitados.

El Mostrador Fuente Preferida

Si te dedicas a la actuación, la danza, el diseño teatral, el maquillaje o la gestión cultural, esta oportunidad te interesa directamente. Durante todo el mes de junio, el Teatro Municipal de Santiago, en convenio con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, dictará un ciclo de talleres e iniciativas de capacitación 100% gratuitas.

Los cursos se realizarán tanto en formato online como presencial, extendiendo su cobertura a comunas de Santiago, Valparaíso, Concepción y Los Ángeles. Al tratarse de disciplinas de alta complejidad técnica impartidas por los propios jefes de taller del Municipal, los cupos disminuyen rápidamente.

Calendario de cursos y fechas límite de postulación

La oferta se divide según la especialidad técnica y la ciudad donde se imparte el módulo:

Presenciales en Santiago (Teatro Municipal)

  • Taller de Tocados de Ballet: Confección de coronas desde cero. Se imparte este jueves 4 de junio.

  • Maquillaje Teatral (Romeo y Julieta): Técnicas de claroscuro y fijación de alta resistencia. Se dictará el viernes 12 de junio.

  • Iniciación a la Confección de Tutús: Moldaje, corte y estructuración de la base clásica. Agendado para el domingo 14 de junio.

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Presenciales en Regiones

  • Los Ángeles (Corporación Cultural): Capacitación intensiva de maquillaje y peinado para bailarines clásicos. Días 8 y 9 de junio.

  • Concepción (Teatro Biobío): Estrategia de Marketing Digital con foco en cultura y audiencias. Días 16 y 17 de junio.

  • Valparaíso (PUCV): Dos jornadas técnicas el 17 de junio. La primera sobre vinculación y fidelización de públicos, y la segunda enfocada en cómo iniciar un archivo patrimonial e histórico.

Cursos en Formato Online

  • Introducción a la Formulación de Proyectos Culturales: Orientado a fondos concursables y patrimonio. Se realizará por streaming el martes 9 de junio.

Atención con los requisitos: Aunque las capacitaciones no tienen costo de inscripción, están dirigidas de forma prioritaria a profesionales, técnicos, creadores y estudiantes de carreras afines a las artes escénicas. Al momento de llenar la ficha de postulación, se sugiere adjuntar un breve portafolio o currículum que acredite tu vinculación al sector.

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