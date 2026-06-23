A mitad de año, el cansancio se hace sentir en el transporte y las oficinas de Santiago. Lo que muchos trabajadores de clase media desconocen es que el Código del Trabajo esconde una herramienta legal para sumar días de descanso adicionales a los 15 días hábiles legales obligatorios: el feriado progresivo o vacaciones progresivas.

Este beneficio laboral premia la permanencia en el mercado del trabajo y la fidelidad con un mismo empleador, permitiendo agregar hasta un tope de 10 días extras de vacaciones al año. Sin embargo, no opera de forma automática; el trabajador debe solicitarlo activamente presentando un documento específico de su AFP.

La regla de los “10 + 3”: ¿Cómo funciona?

Para entender si te corresponde este descanso adicional, la Dirección del Trabajo (DT) estipula un requisito mixto que suele generar confusión, basado en una combinación de tiempo total cotizado y años con tu jefe actual:

La Base: Primero, debes registrar al menos 10 años de trabajo continuos o discontinuos (equivalentes a 120 cotizaciones previsionales) con cualquier empleador a lo largo de tu vida laboral.

El Adicional: Una vez cumplida esa base de 10 años, por cada 3 nuevos años cumplidos de forma continua con tu empleador actual, sumas automáticamente 1 día de vacaciones extra.

Ejemplo práctico: Si trabajaste 10 años en distintos lugares y luego te cambiaste a una empresa donde ya cumples 3 años, hoy tienes derecho a 16 días hábiles de vacaciones en lugar de 15. Si cumples 6 años en esa misma empresa, saltas a 17 días libres.

El documento clave que debes pedir en tu AFP

Las empresas no tienen cómo adivinar tu historial laboral previo. Por lo tanto, el paso obligatorio para activar tus vacaciones progresivas requiere que descargues desde el sitio web de tu administradora el “Certificado de Vacaciones Progresivas” (también llamado Certificado de Feriado Progresivo).

Este papel oficial detalla tus meses cotizados y sirve como la única prueba legal ante el departamento de Recursos Humanos de tu empresa. Cabe destacar que el beneficio se puede negociar de forma individual o colectiva (por ejemplo, pactando que esos días libres se paguen en dinero en lugar de tomar el descanso).

Un detalle fundamental: Si bien este incentivo laboral no permite cobrar los días libres que no te tomaste en años anteriores de manera retroactiva, si cumples con los requisitos acumulados hace tiempo, puedes presentar tu certificado hoy mismo para que tu nuevo saldo de vacaciones aumente de aquí en adelante. Ten en cuenta que si cambias de trabajo el contador de los 3 años vuelve a cero, aunque mantienes intacta tu base de 10 años.