Cabo de Hornos revela nuevos datos de su geología tras 40 años

“Las rocas que conforman la isla Hoste guardan el registro de la historia paleogeográfica de los Andes Fueguinos, marcada por la separación de la península antártica con Sudamérica y la apertura del paso Drake durante los últimos 50 millones de años. Esta reconfiguración de los continentes tuvo grandes implicancias en la distribución de las especies y en el clima global”, comentaron desde Sernageomin a Aquí Magallanes.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), se encuentra realizando estudios de actualización de la geología al sur del canal Beagle desde el 2018. Inicialmente, la prioridad fue isla Navarino. Posteriormente, en 2021, se estudió algunos sectores de Tierra del Fuego, y a partir de 2024 se comenzó en isla Hoste. Con cerca de 4.000 km², Hoste se extiende al sur de Navarino y constituye la última gran isla antes del archipiélago del Cabo de Hornos.

Los avances tecnológicos y las nuevas metodologías disponibles para el estudio geológico han permitido revisar información que permanecía prácticamente sin actualizar desde la década de 1980. Aunque parte de las muestras recolectadas en isla Hoste aún se encuentran en análisis, los trabajos ya han revelado antecedentes inéditos sobre la configuración geológica del territorio.

“De manera preliminar, hemos identificado nuevas unidades geológicas que no habían sido descritas anteriormente, además de importantes fallas regionales. También hemos detectado, mediante estudios paleomagnéticos, evidencias de rotaciones tectónicas asociadas a la apertura del paso Drake y a la formación de los Andes Fueguinos“, explican desde Sernageomin.

Según señalaron, estudiar la geología de la isla Hoste es fundamental para ejercer la soberanía del conocimiento del extremo sur del país y conocer mejor sus recursos geológicos.

“Esto permite construir una efectiva planificación de uso del territorio por parte de nuestras autoridades. Además, siendo una zona clave de conectividad marítima Pacífico-Atlántico y Sudamérica-Antártica, es importante conocer su actividad geológica en términos de volcanismo y remociones en masa, ambos procesos con un gran potencial tsunamigénico”, agregaron.

Los estudios de Sernageomin en la zona se enfocan en tres áreas principales: actualizar la información geológica disponible mediante el análisis de rocas, depósitos y estructuras como fallas y fracturas; identificar peligros geológicos que puedan representar riesgos para personas o futuras infraestructuras; y poner en valor el patrimonio geológico del territorio, destacando elementos de interés científico, educativo y paisajístico.

Sin embargo, avanzar en el conocimiento geológico de isla Hoste no ha sido una tarea sencilla. Las campañas de terreno dependen de embarcaciones para desplazarse por el archipiélago y están condicionadas por algunos de los entornos climáticos más exigentes del país.

“La planificación es siempre afectada por los factores climáticos, especialmente por los fuertes vientos. Con lluvia se puede trabajar, teniendo buen equipamiento, pero con fuertes vientos, tanto la movilización en bote como el acceso a tierra se restringen bastante“, explicaron.

Las dificultades de acceso y las exigentes condiciones climáticas ayudan a explicar por qué gran parte de isla Hoste continúa siendo uno de los territorios menos estudiados del extremo austral. Precisamente por ello, cada nueva campaña aporta información clave para comprender mejor la historia geológica de Cabo de Hornos.