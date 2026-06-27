Qué hacer en caso de terremoto: lo que dice el SENAPRED antes, durante y después

Los fuertes sismos que sacudieron Caracas este miércoles dejaron escenas de emergencia y edificios dañados que recorrieron el mundo. Para Chile, uno de los países más sísmicos del planeta, son un recordatorio concreto: ¿sabes realmente qué hacer cuando empieza a temblar? Según el SENAPRED y el Ministerio de Salud, la mayoría de los errores ocurren en los primeros segundos.

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Chile y los terremotos

En los últimos cinco siglos, cerca de un centenar de sismos de gran magnitud se han registrado en territorio chileno. Las estadísticas demuestran que en promedio, cada 10 años se produce un terremoto de magnitud superior a 8.0 (Mw) en alguna parte del territorio nacional.

Lo primero que hay que hacer antes de que tiemble

La preparación ocurre cuando no está temblando, no durante el sismo. El SENAPRED recomienda tres acciones concretas para hacer hoy:

Verificar de qué material está construida tu vivienda. Si es adobe o autoconstrucción, la instrucción es clara: evacuar inmediatamente durante un sismo, porque no hay lugares seguros adentro.

Si es adobe o autoconstrucción, la instrucción es clara: evacuar inmediatamente durante un sismo, porque no hay lugares seguros adentro. Identificar los Lugares de Protección Sísmica (LPS) en tu hogar, trabajo o colegio . Son espacios dentro de construcciones sismorresistentes, alejados de ventanas y de objetos que puedan caer encima.

. Son espacios dentro de construcciones sismorresistentes, alejados de ventanas y de objetos que puedan caer encima. Anclar los muebles al piso, muros o cielo para evitar volcamientos durante el movimiento.

Durante el sismo: qué hacer según dónde estés

Las instrucciones varían dependiendo de tu ubicación en el momento del sismo.

Si estás en casa o en un edificio sismorresistente, ubícate en un Lugar de Protección Sísmica (LPS), alejado de ventanales, lámparas y muebles pesados que puedan volcarse. Si tienes una mesa resistente cerca, úsala para protegerte. No corras hacia las escaleras mientras tiembla. Al evacuar, usa siempre la escalera de emergencia, nunca el ascensor.

ubícate en un Lugar de Protección Sísmica (LPS), alejado de ventanales, lámparas y muebles pesados que puedan volcarse. Si tienes una mesa resistente cerca, úsala para protegerte. No corras hacia las escaleras mientras tiembla. Al evacuar, usa siempre la escalera de emergencia, nunca el ascensor. Si estás en una construcción de adobe o autoconstrucción , sal inmediatamente. No hay lugar seguro adentro de ese tipo de edificación.

, sal inmediatamente. No hay lugar seguro adentro de ese tipo de edificación. Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes y cables eléctricos. La mayor parte de las lesiones en terremotos urbanos ocurren por caída de fachadas y cables, no por el movimiento del suelo.

aléjate de edificios, postes y cables eléctricos. La mayor parte de las lesiones en terremotos urbanos ocurren por caída de fachadas y cables, no por el movimiento del suelo. Si vas manejando por un túnel, autopista o puente, reduce la velocidad y enciende las luces de emergencia. Detén el vehículo al costado de la vía —o en los lugares de estacionamiento de emergencia si estás dentro de un túnel—, apaga el motor y quédate dentro del auto hasta que termine el movimiento.

autopista o puente, reduce la velocidad y enciende las luces de emergencia. Detén el vehículo al costado de la vía —o en los lugares de estacionamiento de emergencia si estás dentro de un túnel—, apaga el motor y quédate dentro del auto hasta que termine el movimiento. Si estás en un evento masivo, quédate en tu lugar, protege tu cabeza y cuello con los brazos, y sigue las instrucciones del personal de seguridad. Salir corriendo en una multitud es más peligroso que el sismo mismo.

quédate en tu lugar, protege tu cabeza y cuello con los brazos, y sigue las instrucciones del personal de seguridad. Salir corriendo en una multitud es más peligroso que el sismo mismo. Si estás en la costa y el sismo te dificultó mantenerte en pie, eso es señal de alerta de tsunami: evacúa inmediatamente hacia un punto de encuentro alejado de la orilla sin esperar instrucciones.

Después del sismo: los errores más comunes

Corta la energía eléctrica de tu vivienda y cierra las llaves de paso de agua y gas. Muchos de los incendios post terremoto en Chile son causados por fugas de gas que se encienden al generar chispas con interruptores o por el daño directo en las redes de distribución.

Muchos de los incendios post terremoto en Chile son causados por fugas de gas que se encienden al generar chispas con interruptores o por el daño directo en las redes de distribución. Para iluminar usa solo linternas. Velas, fósforos y encendedores pueden generar chispas peligrosas si hay fuga de gas.

Velas, fósforos y encendedores pueden generar chispas peligrosas si hay fuga de gas. Si quedas atrapado, mantén la calma y pide auxilio golpeando superficies sólidas. Gritar en exceso consume oxígeno y agota las cuerdas vocales antes de que llegue ayuda.

Gritar en exceso consume oxígeno y agota las cuerdas vocales antes de que llegue ayuda. No uses el teléfono para llamadas innecesarias. Las redes se saturan después de los terremotos y las líneas deben quedar disponibles para emergencias reales.

Qué revisar en tu casa antes de volver a entrar

El Ministerio de Salud recomienda revisar visualmente el exterior de tu vivienda antes de volver a entrar. Grietas en las paredes estructurales, columnas inclinadas o daños visibles en la base son señales de que hay que esperar la evaluación de un experto antes de ingresar.

Dónde encontrar más información oficial