El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ya inició la cuenta regresiva para el esperado pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), un beneficio estatal que este año entregará montos que alcanzan hasta los $678.028 por trabajadora. Sin embargo, este proceso llega con un importante giro regulatorio que tomó por sorpresa a miles de personas.

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), el clásico Bono Trabajo Mujer cerró definitivamente sus ventanas para nuevas postulaciones. A pesar de esto, las autoridades confirmaron una excelente noticia para la tranquilidad del bolsillo familiar: todas las mujeres que ya formaban parte del beneficio seguirán recibiendo sus pagos con total normalidad hasta cumplir los 4 años consecutivos que otorga la ley.

¿Quiénes reciben el dinero en agosto?

El depósito masivo se realizará durante la segunda mitad de agosto y está destinado a las trabajadoras (dependientes e independientes) que optaron por la modalidad anual y que cumplen con las siguientes condiciones comerciales del periodo anterior:

Tener entre 25 años y 59 años con 11 meses.

Pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Haber registrado una renta bruta anual inferior a $7.948.180 durante el año comercial.

El trámite obligatorio en el Sence para evitar que el pago rebote

A diferencia de otros subsidios, este beneficio no requiere una postulación año a año si ya estás inscrita. No obstante, para que el dinero llegue efectivamente a tus manos sin contratiempos, existe un requisito digital crítico: debes ingresar de forma urgente a tu “Expediente Electrónico” en el sitio oficial del Sence y verificar que tu modalidad de pago (CuentaRUT o cuenta bancaria) esté vigente y actualizada. Si los datos son erróneos, el pago quedará retenido.

Alerta por reliquidación: ¿Qué pasa si recibes el pago mensual?

Si eres de las trabajadoras que prefirió recibir el beneficio mes a mes (recibiendo adelantos de hasta $44.157 mensuales), agosto también es un mes clave. El Sence aplicará un proceso automático llamado reliquidación.

En este cálculo, el Estado contrasta lo que te depositó de forma mensual con las rentas reales que declaraste en el año. Si el cálculo es a tu favor, recibirás un importante pago extra junto al saldo anual. Por el contrario, si tus ingresos superaron los límites del tramo, podrías enfrentar la obligación de devolver los montos cobrados en exceso, por lo que se recomienda revisar detalladamente la cartola de pagos en la plataforma del Sence utilizando la ClaveÚnica.