Tras el cierre del último proceso de postulación el pasado 5 de junio, miles de hogares en la Región Metropolitana y todo el país se mantienen atentos a la publicación de los resultados del Subsidio Eléctrico 2026, el beneficio estatal diseñado para aliviar el impacto de las tarifas eléctricas en los hogares más vulnerables.

De acuerdo a la información oficial de la Subsecretaría de Energía, las nóminas de los nuevos beneficiados de esta quinta convocatoria estarán disponibles durante el mes de agosto de 2026. Aunque el día exacto aún no es ratificado por las autoridades, el sistema enviará una notificación automática al correo electrónico que registraste al postular.

¿De cuánto será el descuento en tu boleta de la luz?

El monto que se rebajará directamente de tu cuenta no es fijo, sino que depende de cuántas personas compongan tu hogar según los datos del Registro Social de Hogares. Este beneficio cubre el segundo semestre de 2026, se divide en 6 cuotas mensuales y comenzará a aplicarse en las facturaciones de septiembre de 2026:

Hogares de 1 integrante: Descuento semestral total de $17.346 (aproximadamente $2.891 mensuales de rebaja en tu boleta).

Hogares de 2 a 3 integrantes: Descuento semestral total de $22.548 (aproximadamente $3.758 mensuales de rebaja en tu boleta).

Hogares de 4 o más integrantes: Descuento semestral total de $32.224 (aproximadamente $5.370 mensuales de rebaja en tu boleta).

Ojo con los cambios de casa: Si resultas beneficiado pero te cambiaste de domicilio recientemente en Santiago o regiones, tendrás un plazo fatal de 15 días hábiles desde que salgan los resultados en agosto para ingresar a la plataforma SIMPLE o acudir a las oficinas regionales de la SEC para corregir tu número de cliente y que el descuento no se pierda o se vaya a tu dirección antigua.

Alerta por estafas de WhatsApp y SMS

Debido a la alta expectación, las autoridades llamaron a tener precaución con mensajes de texto (SMS) o cadenas de WhatsApp sospechosas. El Ministerio de Energía nunca te enviará links externos ni archivos adjuntos para revisar los resultados, ni te solicitará contraseñas ni datos bancarios. La única forma segura de consulta en línea será con tu ClaveÚnica en el portal oficial del beneficio.