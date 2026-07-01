Si estás buscando un panorama techado, educativo y entretenido para lo que queda de las vacaciones de invierno en Santiago, el Planetario de la Universidad de Santiago (USACH) se alza como una de las opciones favoritas de las familias. Entre el sábado 20 de junio y el domingo 5 de julio de 2026, el tradicional domo científico de la capital extendió sus horarios y renovó su cartelera con sorpresas que van desde la paleontología hasta el rock clásico.

A diferencia de otros centros de entretenimiento urbano, asistir al Planetario guarda un beneficio económico que casi nadie destaca: el recinto cuenta con estacionamiento vigilado completamente gratuito en su interior, lo que representa un alivio directo al bolsillo para quienes se trasladan en auto por Santiago.

Cartelera infantil: Dinosaurios y ciencia interactiva

Para los más pequeños, el gran estreno de la temporada es “Dinosaurios: una aventura de otra era”. El espectáculo parte mostrando el impacto del asteroide que extinguió a estos gigantes hace 66 millones de años. Lo mejor viene después: al finalizar cada función, los niños pueden participar de forma gratuita en un Taller de Paleontología, donde juegan a ser exploradores creando e identificando huellas reales de dinosaurios.

Junto a este estreno, se proyectan en formato 360° los clásicos infantiles del recinto:

Bot y Lu: Escape del agujero negro

3, 2, 1 ¡Despegue! (la aventura espacial de la niña chilena Laura Estrella)

Sistema Solar con los ojos del Siglo XXI

Las funciones infantiles se realizan de lunes a domingo en bloques rotativos a las 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 y 17:00 horas.

El panorama nocturno para adultos y melómanos

El Planetario no es solo para niños. Todos los días, a las 18:00 horas, el proyector Carl Zeiss VI transforma el domo en un escenario visual inmersivo musicalizado con los grandes éxitos de la historia. Las funciones nocturnas de invierno incluyen especiales de Pink Floyd (The Dark Side of the Moon), Los Jaivas, Coldplay y un cruce artístico imperdible: las obras de Vincent Van Gogh musicalizadas por David Bowie.

Precios y cómo comprar entradas para el Planetario USACH

Para asegurar tu cupo y evitar largas filas en el frío de la Alameda, se recomienda comprar los tickets previamente de forma online. Los valores vigentes para esta temporada de invierno son:

Entrada General (Adultos): $5.200

Niños (de 2 a 12 años): $4.700

Adultos mayores (desde 60 años): $4.700

Funciones Musicales de las 18:00 hrs: $14.000 (precio único por persona)

Ubicación: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 3349, Estación Central (a pasos del Metro Estación Central). Cuenta con accesos vehiculares directos a sus estacionamientos gratuitos interiores.