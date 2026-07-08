A contar del 27 de julio de 2026, todas las mascotas (perros y gatos) que ingresen o reingresen a Chile deberán contar de forma obligatoria con un sistema de identificación individual permanente, ya sea mediante microchip o tatuaje visible. Si la mascota no cuenta con este registro o no coincide con su documentación sanitaria, las autoridades fronterizas podrán restringir o denegar su entrada al país.

¡Atención con las fechas! Los Certificados Zoosanitarios de Exportación (CZE) emitidos hasta el 26 de julio mantendrán la validez bajo las reglas antiguas. En tanto, todos los certificados gestionados desde el 27 de julio en adelante deberán incorporar obligatoriamente el código del microchip o tatuaje.

¿Qué pasa si viajo por vacaciones cortas? (Menos de 21 días)

Si sales de Chile a vacacionar o por un viaje breve de menos de 21 días (o hasta 60 días si tu destino es Argentina):

No necesitarás realizar trámites ni pedir certificados veterinarios adicionales en el país que visitas.

Podrás reingresar a Chile presentando la copia oficial del mismo CZE con el que saliste del país.

La condición: El CZE debe certificar que la vacuna antirrábica se mantiene vigente y debe tener consignado el código del microchip del animal.

Pasos para tramitar el permiso de salida en el SAG

Para salir del país con un perro o gato, el tutor debe solicitar ante el SAG el Certificado Zoosanitario de Exportación (CZE). El proceso considera los siguientes requisitos básicos: