Durante las madrugadas de este sábado 11 y domingo 12 de julio, el firmamento entregará un espectáculo visual accesible a simple vista: una alineación planetaria donde Marte y Saturno “escoltarán” a la Luna menguante.

Según reportó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el fenómeno no requiere equipos profesionales como telescopios, aunque sí exige madrugar.

¿A qué hora y hacia dónde mirar en Chile?

El punto máximo de visibilidad en el territorio nacional se registrará entre las 05:30 y las 06:45 horas de la madrugada, justo antes de que el brillo del amanecer empiece a ocultar las estrellas.

Dirección: Debes orientar tu mirada hacia el este (en dirección a la Cordillera de los Andes).

Guía visual: Ubica primero la Luna en fase menguante. Ella servirá como tu punto de referencia principal.

Identificación de astros: Saturno: Se posicionará cerca de la Luna con un brillo constante y de tono amarillo-blanquecino. Marte: Aparecerá como un punto rojizo de menor tamaño pero fácilmente distinguible. Urano: Aunque técnicamente también forma parte de este alineamiento en el plano del sistema solar, no es visible a simple vista debido a su distancia. Si usas binoculares o telescopio astronómico básico, podrás divisarlo débilmente.



¿Por qué ocurren estas alineaciones?

La NASA explica que las alineaciones suceden porque los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol en un plano relativamente discoidal (la eclíptica). Desde la perspectiva terrestre, no es raro que coincidan en el mismo sector del cielo.

Lo llamativo de este fin de semana es que Marte, Saturno y la Luna se ubicarán en una franja muy estrecha y de gran brillo, lo que permite apreciarlos directamente desde la ciudad si no hay cobertura nubosa densa.