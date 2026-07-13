Caerán hasta 70 mm en Santiago: el duro temporal con viento y nieve que llega este jueves

Un extenso sistema frontal acompañado de aire frío y un río atmosférico avanza por Chile, dejando desde alertas por vientos tornádicos en el sur hasta intensas nevadas y lluvias en la zona central.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el evento traerá rachas de viento de hasta 80 km/h, fuertes precipitaciones y acumulaciones de nieve que podrían superar los 90 cm en sectores cordilleranos.

¿Cómo afectará a las distintas regiones?

Sur de Chile (Los Ríos, Los Lagos, Chiloé y Aysén): Durante el lunes 13 y martes 14 de julio se mantienen los avisos por posible formación de trombas marinas, tornados y actividad eléctrica, además de vientos de hasta 80 km/h en Chiloé.

Centro-Sur (Biobío, Ñuble, Maule y O’Higgins): El frente se intensifica entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio, acumulando entre 25 y 60 mm de agua acumulada y vientos de 70 km/h.

Región Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo: El agua llegará a la capital y al centro-norte entre el jueves 16 y el viernes 17 de julio. Se pronostican entre 15 y 40 mm diarios (pudiendo acumular hasta 70 mm en total en la cuenca de Santiago) acompañados de ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

Nieve en cordillera y viento blanco

Entre Valparaíso y el Biobío se prevén acumulaciones de entre 50 y 90 cm diarios de nieve en zonas altas entre el miércoles 15 y el viernes 17. Las autoridades llaman a la precaución por la presencia de “viento blanco” (ventiscas que reducen a cero la visibilidad) en rutas cordilleranas.