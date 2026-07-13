Restricción vehicular este lunes 13 de julio: el olvido por el que podrías pagar más de $100 mil

Por la mala calidad del aire, la Delegación Presidencial de la RM decretó Alerta Ambiental para este lunes 13 de julio. Transitar con restricción expone a partes empadronados de hasta 1,5 UTM.

Debido a las desfavorables condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago, las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente decretaron Alerta Ambiental para este lunes 13 de julio en la Región Metropolitana.

La medida contempla la prohibición de uso de calefactores a leña, fiscalización a fuentes industriales y la aplicación estricta de la restricción vehicular, cuyo cumplimiento es monitoreado por Carabineros, inspectores municipales y más de 400 cámaras de televigilancia en las vías públicas.

Patentes con restricción vehicular: Lunes 13 de julio

La medida rige entre las 07:30 y las 21:00 horas en toda la Provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

1. Autos catalíticos (con sello verde)

(Vehículos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011)

Dígitos prohibidos: 8 y 9

2. Motocicletas

(Inscritas antes del 1 de septiembre de 2010)

Dígitos prohibidos: 8 y 9

3. Autos no catalíticos (sin sello verde)

(Vehículos y motos anteriores al año 2002)

F uera del Anillo Américo Vespucio: dígitos 6, 7, 8 y 9 .

Dentro del Anillo Américo Vespucio: Prohibición total de circular (dígitos del 0 al 9).

¿De cuánto es la multa por no respetar la restricción?

Circular en un día con restricción vehicular se considera una infracción grave a la Ley de Tránsito. Las sanciones económicas oscilan entre 1 y 1,5 UTM (aproximadamente entre $66.000 y $100.000 pesos).

Toma en cuenta que la gran mayoría de los partes no son cursados por Carabineros en persona, sino por el sistema automatizado de cámaras del Ministerio de Transportes, por lo que la multa llega directamente como un parte empadronado al domicilio del propietario del vehículo.

Excepciones y personas exentas

Quedan exentos de la restricción vehicular: