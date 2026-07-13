Restricción vehicular este martes 14 de julio: el olvido por el que podrías pagar más de $100 mil

La medida rige entre las 07:30 y las 21:00 horas en toda la Provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Revisa el detalle según el tipo de vehículo y el año de inscripción para evitar multas que son detectadas por las cámaras del Ministerio de Transportes.

Patentes con restricción este martes 14 de julio

Autos y station wagons con sello verde (inscritos antes del 1 de septiembre de 2011) : Dígitos con prohibición: 0 – 1

Autos y station wagons sin sello verde : Dígitos con prohibición: 0 – 1 – 2 – 3 (Tienen prohibición absoluta de circular dentro del anillo Américo Vespucio, independiente del dígito) .

Motocicletas y similares (inscritas antes del 1 de septiembre de 2010) : Dígitos con prohibición: 0 – 1

Motocicletas sin sello verde (anteriores a 2002) : Dígitos con prohibición: 0 – 1 – 2 – 3

Transporte de carga y buses sin sello verde (de 10:00 a 16:00 horas) : Dígitos con prohibición: 0 – 1 – 2 – 3



¿Cuál es el perímetro de aplicación?

La restricción aplica de lunes a viernes (excepto festivos) en:

Toda la Provincia de Santiago (32 comunas).

Comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Ojo con el Anillo Américo Vespucio: Todos los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta de ingresar o circular por la zona delimitada por el anillo Américo Vespucio, independiente de su dígito de patente.

Multas y fiscalización con cámaras

Si circulas en un día de restricción, te expones a una multa que va entre 1 y 1,5 UTM (aproximadamente entre $71.600 y $107.400).

La fiscalización no solo la realizan inspectores municipales y Carabineros en terreno: el Ministerio de Transportes cuenta con una red automatizada de cámaras de televigilancia en las principales arterias de Santiago que cursa partes de manera automática al detectar la patente en circulación.

Excepciones: ¿Cómo solicitar exención?

Quedan exentos de la restricción los vehículos conducidos o que trasladen a personas con discapacidad, enfermedades crónicas o condición del espectro autista (TEA).

Para hacer efectiva la exención, la persona natural debe solicitar la autorización previa ante la Seremi de Transportes a través de la plataforma digital Cero Filas del Subtrans.