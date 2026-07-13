Publicidad
Vacaciones de invierno 2026: ¿Cuándo es el regreso a clases en Santiago? DATOS ÚTILES Cedido

Vacaciones de invierno 2026: ¿Cuándo es el regreso a clases en Santiago?

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El descanso invernal termina para la Región Metropolitana y el retorno a las aulas es inminente. Revisa si a tu comuna le toca volver este 6 de julio o si tienes más días.

El Mostrador Fuente Preferida

Las vacaciones de invierno llegaron a su fin para gran parte del país. El diseño del calendario escolar 2026 del Ministerio de Educación (Mineduc) estableció que la mayoría de los estudiantes de la Región Metropolitana y otras zonas del territorio nacional deban preparar sus mochilas para retomar el año escolar.

Si eres de Santiago, el descanso terminó: el regreso oficial a clases para el segundo semestre está fijado para este lunes 6 de julio. A continuación, te detallamos cómo opera el retorno a las aulas tanto en la capital como en el resto de las regiones, ya que algunas zonas cuentan con semanas adicionales debido a criterios climáticos y de salud pública.

También te puede interesar:
La Platina, el nuevo parque que se construye en La Pintana
La Platina, el nuevo parque que se construye en La Pintana
Computadores Junaeb: si tu hijo va en 7° básico revisa si le corresponde este beneficio
Computadores Junaeb: si tu hijo va en 7° básico revisa si le corresponde este beneficio

El calendario de regreso a clases en Santiago y regiones

Vuelven a clases este lunes 6 de julio: Los estudiantes de las siguientes regiones terminaron sus vacaciones este viernes 3 de julio y se reintegran a las aulas de forma inmediata:

  • Región Metropolitana

  • Atacama

  • Coquimbo

  • Valparaíso

  • O’Higgins

  • Maule

  • Ñuble

  • Biobío

  • La Araucanía

  • Los Ríos

Vuelven a clases el lunes 20 de julio: En estas zonas contaron con un receso extendido o diferenciado, por lo que el retorno se aplaza dos semanas más:

  • Antofagasta

  • Los Lagos

  • Magallanes y la Antártica Chilena

Vuelven a clases el lunes 27 de julio: Debido a que su calendario del primer semestre terminó más tarde, el descanso se prolonga hasta fines de mes en:

  • Arica y Parinacota

  • Tarapacá

  • Aysén

Ojo con el tránsito en Santiago

Para los adultos de la capital, el retorno a clases de este lunes 6 de julio implica el regreso del denominado “tránsito en hora punta escolar”. Se recomienda adelantar los viajes en el transporte público y vehículos particulares, ya que los flujos vehiculares habituales en Santiago se reactivarán por completo desde las primeras horas de la mañana.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad