La medida rige para la Región de Coquimbo en su totalidad y la Provincia del Huasco en Atacama a raíz de las severas afectaciones provocadas por el sistema frontal.

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó la suspensión preventiva de clases para este miércoles 22 de julio en un total de 19 comunas del norte chico del país, debido a los estragos, anegamientos y cortes de conectividad dejados por el reciente sistema frontal.

La medida abarca a los establecimientos de educación parvularia, básica y media, tanto de carácter público, SLEP, particulares subvencionados y particulares pagados.

Comunas sin clases este miércoles 22 de julio

Región de Atacama (Provincia del Huasco):

Vallenar

Freirina

Huasco

Alto del Carmen

Región de Coquimbo (Todas sus comunas):

La Serena, Coquimbo, Andacollo y La Higuera (Provincia de Elqui)

Ovalle, Combarbalá, Monte Patria, Punitaqui y Río Hurtado (Provincia de Limarí)

Illapel, Canela, Los Vilos y Salamanca (Provincia de Choapa)

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