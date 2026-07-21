Al Pan Pan: Norte chico en emergencia tras sistema frontal

El sistema frontal que ha afectado a gran parte del país dejó severos daños, especialmente en las regiones de Coquimbo y Atacama. Las intensas lluvias reactivaron quebradas, provocando inundaciones, destrucción de infraestructura y afectando a cientos de viviendas.

Frente a este escenario, el presidente José Antonio Kast decretó Estado de Catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, mientras que el Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria. La magnitud de la emergencia llevó al biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, a señalar que “esto es comparable con un terremoto”.

No obstante, la respuesta del Ejecutivo también ha sido objeto de críticas. El alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, cuestionó el momento en que se decretó el Estado de Catástrofe, asegurando que la medida llegó cuando la emergencia ya había dejado víctimas fatales, cientos de familias aisladas por el desborde de quebradas y múltiples caminos cortados.

Hoy, en Al Pan Pan con Mirna Schindler, conversamos sobre esta emergencia junto al alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri.

Además, este martes comienza en la Cámara de Diputadas y Diputados la votación de la megarreforma económica en su tercer trámite constitucional. Aunque el Gobierno esperaba despacharla a ley, las proyecciones apuntan a que el proyecto terminaría en una comisión mixta.

El escenario cambió luego de que el Partido de la Gente anunciara que rechazará cuatro de las modificaciones incorporadas por el Senado. El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, detalló que los reparos apuntan a los cambios en el Sence, el proyecto de sala cuna, el Fondo de Emergencia y las compensaciones por la disminución de la recaudación de contribuciones.

Analizamos este escenario junto a la diputada del PDG por la Región Metropolitana y subjefa de bancada, Tamara Ramírez.