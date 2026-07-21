Matthei le baja el volumen a Kaiser: “Querido, el que está poniendo la música es el PDG”

Evelyn Matthei entró en la disputa por quién marca el compás del Gobierno y desestimó la tesis de Johannes Kaiser de que el Partido Nacional Libertario tiene a La Moneda “bailando” su música. A juicio de la exalcaldesa de Providencia, el protagonismo pertenece hoy al Partido de la Gente.

“A ver, yo le tengo una simpatía enorme a Johannes. La verdad es que me cae bien y yo sé que yo le caigo bien a él también. Wir sprechen Deutsch unter uns —hablamos alemán entre nosotros—, pero, Johannes querido, yo creo que el que está poniendo la música es el PDG”, afirmó en Radio Pauta.

La respuesta apunta directamente a la afirmación realizada por Kaiser, quien sostuvo que su colectividad ha logrado instalar asuntos como el indulto general, la investigación por el caso de los niños haitianos, el debate sobre el TAG y una comisión para determinar responsabilidades en hechos de violencia política.

El dirigente libertario también había marcado distancia de la estrategia negociadora del PDG, acusándolo de condicionar sus votos a cambio de concesiones del Ejecutivo. Sin embargo, la tramitación de la megarreforma terminó entregando a la colectividad vinculada a Franco Parisi un papel decisivo: el Gobierno puso discusión inmediata a su proyecto de devolución del IVA en medicamentos y pañales, mientras sus diputados aportaron votos para aprobar el grueso de la iniciativa y lograron que una disposición pasara a comisión mixta.

Matthei también respaldó el contenido económico de la reforma impulsada por el Presidente José Antonio Kast y descartó que existan dudas sobre su efecto en la actividad.

“Claramente va a ayudar a crecer más. Que nadie tenga ninguna duda al respecto”, sostuvo. Según explicó, la reducción de impuestos y la agilización de los permisos deberían traducirse en más inversión y, por esa vía, en mayor crecimiento.

La exalcaldesa defendió la necesidad de mantener los resguardos ambientales, pero cuestionó los tiempos actuales de evaluación. “Espero que sea igual de preocupado por el medio ambiente, pero no puede ser que un permiso ambiental tome seis o siete años. Eso es inaceptable”, señaló.

La intervención de Matthei reordena la disputa dentro de la derecha: mientras Kaiser intenta adjudicar al PNL la influencia ideológica sobre el Ejecutivo, la exalcaldesa identifica al PDG como el actor que consiguió transformar sus votos parlamentarios en capacidad concreta de negociación con La Moneda.