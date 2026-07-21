Como parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Transportes, este miércoles 22 de julio se mantiene vigente la restricción vehicular en toda la Provincia de Santiago, sumando además a las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

La medida rige de lunes a viernes (excepto festivos) en un horario continuo de 07:30 a 21:00 horas.

Patentes con restricción para este miércoles 22 de julio

Con Sello Verde (convertidor catalítico)

Automóviles, station wagons y similares (inscritos antes del 1 de septiembre de 2011): dígitos 2 y 3 .

Motos y similares (inscritas antes del 1 de septiembre de 2010): dígitos 2 y 3.

Sin Sello Verde

Automóviles, station wagons y similares : dígitos 4, 5, 6 y 7 .

Motos y similares (anteriores al año 2002): dígitos 4, 5, 6 y 7 .

Buses de transporte privado, interurbanos y rurales : dígitos 4, 5, 6 y 7 .

Transportes de carga: dígitos 4, 5, 6 y 7.

Atención: Los vehículos sin sello verde y las motocicletas anteriores al año 2002 tienen prohibición total de ingresar al anillo Américo Vespucio, independientemente del último dígito de su patente.

Multas y fiscalización por cámaras

Transitaren un día con restricción vehicular sin contar con exención es considerado una falta grave a la Ley de Tránsito.

Las multas van desde 1 a 1,5 UTM (entre $66.000 y $100.000 pesos aproximadamente). Cabe destacar que el control no es solo presencial por Carabineros o inspectores: el Ministerio de Transportes cuenta con más de 400 cámaras automatizadas en la Región Metropolitana que cursan partes empadronados de manera automática.

¿Qué vehículos están exentos?

Quedan fuera de la medida los vehículos eléctricos, híbridos con recarga exterior, vehículos a gas con homologación vigente, ambulancias, carros de bomberos, vehículos de transporte escolar y aquellos conducidos o destinados al traslado de personas con discapacidad (debidamente acreditados).