El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió el proceso de postulación nacional al Subsidio de Arriendo de Vivienda (DS52) correspondiente a 2026. Este aporte estatal entrega un fondo total de hasta 170 UF (cerca de $6,9 millones de pesos), el cual se distribuye en pagos mensuales para financiar una parte del alquiler.

El período de postulación comenzó este 7 de julio y estará disponible hasta el 7 de agosto de 2026, tanto a través del sitio web oficial como de forma presencial en las oficinas del Serviu.

¿Cuánto dinero entrega el subsidio en Santiago y regiones?

El aporte mensual del beneficio varía según la zona geográfica en la que residas:

Región Metropolitana y zonas especiales (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes) : Aporte máximo mensual: hasta 4,9 UF (aprox. $200.000 ). Tope máximo del valor del arriendo: la propiedad no puede superar las 13 UF (aprox. $531.000 ).

Resto del país: Aporte máximo mensual: hasta 4,2 UF (aprox. $171.500 ). Tope máximo del valor del arriendo: la propiedad no puede superar las 11 UF (aprox. $449.000 ).



Ejemplo en Santiago: Si firmas un contrato por $450.000 mensuales, el subsidio te aportará aproximadamente $200.000 y tú solo pagarás la diferencia de $250.000.

Requisitos para postular

Para acceder al proceso 2026 debes cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones:

Edad: Tener mínimo 18 años cumplidos al momento de postular (cédula de identidad vigente). Núcleo familiar: Postular al menos con un cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo/a. Excepción: Las personas mayores de 60 años pueden postular de manera individual. Registro Social de Hogares: Estar inscrito y pertenecer hasta el 70% de la calificación socioeconómica. Ahorro mínimo obligatorio: Tener depositado un mínimo de 4 UF (aprox. $163.300) en una cuenta de ahorro para la vivienda. Este saldo debía estar disponible, a más tardar, el día hábil anterior a la postulación. Ingresos familiares: Acreditar un ingreso mensual del grupo familiar entre 7 UF ($285.700 aprox.) y 25 UF ($1.020.500 aprox.). Por cada integrante adicional sobre tres personas, el tope de ingreso sube en 8 UF.

Paso a paso: cómo realizar la postulación en línea

El trámite en línea no requiere presentar documentación en papel si tus datos de ahorro e ingresos están registrados en línea.

Ingresa a la plataforma oficial arriendoenlinea.minvu.cl. Inicia sesión con tu ClaveÚnica. Completa el formulario con los datos de tu núcleo familiar y la cuenta de ahorro para la vivienda. Verifica la información solicitada y confirma el envío de tu postulación.

Si prefieres realizar el trámite de forma presencial, debes agendar una atención en la oficina del Serviu correspondiente a tu región antes del 7 de agosto.