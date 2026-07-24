El reloj corre para miles de estudiantes y egresados de enseñanza media. Quedan solo dos días para que finalice el proceso oficial de inscripción para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular, correspondiente al Proceso de Admisión 2027.

El Subsecretaría de Educación Superior y el DEMRE confirmaron que el sistema cerrará de forma impostergable este miércoles 22 de julio de 2026 a las 13:00 horas (mediodía). Quienes no completen el trámite antes de ese horario no podrán rendir el examen en diciembre.

Paso a paso: ¿Cómo realizar la inscripción?

El trámite es totalmente digital y se realiza únicamente a través de los canales oficiales:

Entra a la plataforma oficial de DEMRE o al portal Acceso Mineduc. Ingresa con tu RUT y contraseña (si no tienes cuenta, debes crear una con tu Cédula de Identidad o Pasaporte). Completa tus datos personales, antecedentes académicos y la encuesta socioeconómica. Elige la comuna o sede donde prefieres rendir la prueba. Selecciona las pruebas que vas a rendir (Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 son obligatorias para postular a las universidades del sistema). Descarga y guarda tu Tarjeta de Identificación, documento obligatorio para el día de la rendición.

Aranceles 2026 y Beca PAES: ¿Quiénes rinden gratis?

El valor total del arancel depende del número de pruebas que selecciones:

1 prueba: $15.350

2 pruebas: $28.100

3 o más pruebas: $41.150

Dato clave: Si inscribes la prueba de Competencia Matemática 1 (M1), puedes sumar la prueba de Competencia Matemática 2 (M2) de forma totalmente gratuita, pero debes seleccionar ambas manualmente en la plataforma antes de cerrar la inscripción.

¿Quiénes no pagan?

La Beca PAES cubre el 100% del costo del arancel para los estudiantes que actualmente cursan 4° medio en colegios municipales, Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), particulares subvencionados o de administración delegada. El cobro $0 se aplica de manera automática en el portal al momento de confirmar los datos.

Por su parte, los egresados de promociones anteriores deben pagar el arancel correspondiente según la cantidad de pruebas elegidas.