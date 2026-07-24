El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), en alianza con la plataforma especializada MineClass, sumó dos nuevos módulos a su oferta formativa en línea. Con esta actualización, el catálogo alcanza 10 cursos gratuitos enfocados en la industria minera y el uso de Inteligencia Artificial (IA) aplicada al sector.

Las capacitaciones son 100% online, asincrónicas y entregan un diploma oficial Sence al finalizar. No requieren experiencia previa en la industria.

El catálogo completo de los 10 cursos disponibles

Los dos programas que se integran a la oferta incorporan contenidos sobre tecnología y automatización en los procesos mineros:

Proyecto Minero Subterráneo (4 horas) (Nuevo): Enseña los fundamentos de la Inteligencia Artificial y su aplicación práctica en el entorno laboral, abordando aspectos éticos, sesgos y seguridad. Cierre de Faenas Mineras (4 horas) (Nuevo): Utiliza casos prácticos para aplicar herramientas avanzadas de IA orientadas a la optimización de procesos y toma de decisiones basada en datos. Planificación Minera Subterránea (2 horas) Planificación Estratégica del Negocio Minero (4 horas) Minería a Cielo Abierto (16 horas) Geología General (4 horas) Minería para No Mineros (4 horas) Economía de Minerales (4 horas) Emprende en Minería (4 horas) Gestión de Proyectos Mineros (16 horas)

Requisitos para postular

Para inscribirte en cualquiera de las alternativas disponibles solo necesitas cumplir con tres condiciones:

Tener 18 años cumplidos o más.

Contar con Cédula de Identidad chilena vigente (RUT).

Poseer ClaveÚnica activa.

Plazos y dinámica de estudio

Fecha límite de inscripción: Puedes matricularte en la plataforma hasta el 30 de septiembre de 2026 .

Tiempo para completarlo: Una vez que realizas la inscripción dentro del portal de Sence, dispones de 30 días corridos para avanzar a tu propio ritmo y descargar tu certificación.

Paso a paso para realizar la postulación en línea